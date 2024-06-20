بالفيديو.. أول ظهور لمبابي بعد إصابته بكسر في الأنف

ظهر قائد “الديوك” كيليان مبابي في تدريبات منتخب بلاده، استعدادا لمواجهة هولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على منصة “إكس” فيديو يظهر تواجد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، في التدريبات.

وبين الفيديو مبابي وهو يتدرب مع الكرة تحت قيادة أحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب “الديوك”.

Kylian Mbappé a refoulé la pelouse durant l’entraînement de ce soir !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UjZITwJqP7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2024

وتعرض مبابي لإصابة في الأنف، خلال مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره النمساوي في المباراة التي جمعتها الاثنين الماضي.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حينها إن اللاعب أصيب بكسر في الأنف بعد خضوعه لفحوصات إشعاعية في مستشفى دوسلدورف، لكنه لن يخضع لعملية جراحية على الفور، على أن يرتدي قناع وجه حتى يتمكن المهاجم من الاستعداد لعودته إلى المنافسة، بعد فترة مخصصة للعلاج.