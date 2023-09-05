بالفيديو.. أول “محجبة” في تاريخ مسابقة ملكة جمال مصر تتعرض لانتقادات لاذعة

تعرضت متسابقة “محجبة” في نهائي حفل ملكة جمال مصر للعام 2023 لانتقادات لاذعة وأثارت جدلا واسعا في البلاد، بسبب إطلالتها الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة.

وبحسب موقع القاهرة 24 فإنه بعد منافسات استمرت أربعة أشهر، ظهرت مروة حلمي، الفائزة بلقب الوصيفة الثالثة في مسابقة ملكة جمال مصر 2023، بإطلالة بسيطة مرتدية فستان بيج مصنوع من التول وعلى رأسها تربون دون حجاب كامل، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

وقالت مروة البالغة من العمر 28 عاما، وهي طبيبة أمراض دم وأورام: “من قديم الزمان معروف إن مسابقة ميس إيجيبت مش للمحجبات، وعندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، لقيت انها فرصة كويسة للاشتراك وخوض المنافسات، قائلةً: الجمال مش بالشكل فقط ومش بالشعر ولا الفساتين فقط”.

وأضافت: “الوحيدة المحجبة اللي تم اختيارها وتفوز في المسابقة بلقب تتعرض للانتقادات، في حين إنه على الصعيد الآخر كان بيتم انتقاد المتسابقات بسبب العري وارتداء المايو واللبس المفتوح، ولكن مينفعش نحكم على الإنسان من لبسه”.

وتابعت: “من حق أي واحدة أي كانت ديانتها شكلها لبسها محجبة مش محجبة، إنها تشارك في المسابقة وتثبت شخصيتها جمالها واناقتها، بعض النظر عن كونها بيضاء أو سمراء، محجبة أو مش محجبة.. المسابقة دي بتمثل مصر مش الحجاب، أنا مكنتش مشتركة في مسابقة جمال مصر للمحجبات”.

وأوضحت أنها اشتركت في المنافسة، حتى تمثل نفسها كفتاة محجبة، وأردفت: “استطعت المشاركة واغتنمت الفرصة بعد ما كان الحجاب ممنوع، في البعض قالي الفستان مجسم والبعض الآخر انتقض تصميم الحجاب والتربون، ولكن اطلالتي كانت محتشمة، والفستان كان واسع ومفيش به مجال للنقد”.

عن الانتقادات اللذعة التي طالت فستانها أكدت: “كتير من الناس انتقدوا الفستان الأحمر اللي ظهرت بيه خلال المنافسات، اعتقادا منهم إنه شفاف الأكمام، ولكن الفستان يحاكي فترة الخمسينيات، لإن كان مطلوب مننا نلبس زي شخصية معروفة في هذه الحقبة الزمنية، وأنا اختارت اطلالات هند روستم، والفستان بالكامل مبطن بعدة طبقات بلون بالبشرة”.

وختمت بالقول: “أنا مكنتش متوقعة كل هذا النقد بعد الحفلة، ولكن عندي ثقة بنفسي وواثقة من إني صورة مشرفة لمصر كملكة جمال، ولم ألتفت للنقد والكلام السلبي اللي على السوشيال ميديا”.