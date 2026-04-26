بالفيديو.. إحباط تهريب 50 ألف قرص مهلوس مخبأة داخل العلف

تمكنت مصالح الجمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بولاية المسيلة، في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتبعا ليبان الجهات المختصة، جاءت العملية، التي نفذتها الفرقة متعددة المهام التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي لولاية المسيلة، بعد استغلال معلومات دقيقة مكّنت من توقيف شاحنة مشبوهة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 49.300 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” بتركيز 300 ملغ، ذات منشأ أجنبي، كانت مخبأة بإحكام داخل رزم التبن.

وقد تم حجز الكمية المحظورة ووسيلة النقل المستعملة في العملية، مع توقيف المشتبه فيه، الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. يضيف المصدر ذاته.