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سادس أيام طوفان الأقصى: غزة تحت القصف والمقاومة تضرب تل أبيب
جواهر

بالفيديو.. إخلاء سبيل مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في غزة

جواهر الشروق
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بالفيديو.. إخلاء سبيل مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهم في غزة

أخلت المقاومة الفلسطينية سبيل مستوطنة إسرائيلية بعد احتجازها رفقة طفليها في قطاع غزة لأيام، بعد شنها عملية طوفان الأقصى ضد الكيان الصهيوني.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع الفيديو الذي يظهر إطلاق سراح المستوطنة وطفليها، ما أثار تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تعالي بعض الأصوات المسيئة للمقاومة والمتهمة لها بقطع رؤوس الأطفال.

تظهر الإسرائيلية في المقطع المصور وهي تجتاز مع طفليها السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مسلحون من القسام، تركوها تدخل إلى المستوطنات وعادوا باتجاه غزة.

يذكر أن حماس أعلنت عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود بعد شنها، يوم السبت 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على جيش الاحتلال بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية ودخول المستوطنات.

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