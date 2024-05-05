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بالفيديو.. إريك زمور يضرب امرأة دفعته من الخلف بعد رشقه بالبيض!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. إريك زمور يضرب امرأة دفعته من الخلف بعد رشقه بالبيض!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسياسي اليميني المتطرف إريك زمور وهو يحاول ضرب امرأة.

ونشرت صحيفة “كورس ماتان” مقطع فيديو بدا فيه زمور وهو يحاول ضرب امرأة.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” إنه “تم إلقاء الماء والبيض عليه وحاولت امرأة دفعه”، مضيفاً أن الحادثة استمرت لمدة وجيزة.

وكان زمور، السبت، في مدينة أجاكسيو في إطار حملة الانتخابات الأوروبية المقررة في جوان عندما بدأ نحو 15 شخصاً بالهتاف ضده، حيث تم رشقه بالبيض.

وقال أحد أعضاء الوفد المرافق لزمور إن اللقطة تظهر “رد فعل محض للدفاع عن النفس”.

وأضاف “لقد باغتته من الخلف، وهو لا يعرف ما تحمل، إذا كانت بيضة أم قبضة أم سكينا”.

وأعرب نشطاء عن تضامنهم المطلق مع السيدة، مروجين لفيديو الضرب وداعين لمعاقبة زمور على فعلته التي لا تغتفر.

من جهته، قال المدعي العام في أجاكسيو نيكولاس سيبتي لوكالة “فرانس برس” إنه تم فتح تحقيق.

وقال زمور عبر منصة “إكس”: “هذا هو الوجه الحقيقي لليسار المتطرف.. مجموعات صغيرة عنيفة، تريد حقاً أن نموت”.

وواصل زمور، الذي دين عدة مرات بالتحريض على الكراهية العنصرية، جولته الانتخابية وتبعه معارضون له تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه اليميني المتطرف “الاستعادة” (ريكونكيت) سيحصد بين 5% و6% من الأصوات.

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