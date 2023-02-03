بالفيديو.. إسماعيل بن ناصر يوجه رسالة للجمهور الجزائري عبر الشروق

بن ناصر في أحد مباريات المنتخب

وجه لاعب المنتخب الوطني الدولي إسماعيل بن ناصر رسالة شكر إلى الجمهور الجزائري الذي اعتبر أنه كان دوما سندا للمنتخب في كل الظروف.

وفي برنامج “لاكزا ديال سبوت” على قناة الشروق، قال متوسط ميدان الخضر إن أجمل ما يُختتم به هذا الوثائقي هو الجمهور الجزائري وحبه الكبير للمنتخب داخل وخارج الملعب.

وأكد بن ناصر أن الجمهور الجزائري كان دوما سندا للمنتخب حتى في الأوقات الصعبة هو ما يصنع حسبه قوة الخضر.

وتابع إسماعيل حديثه قائلا:” بمجرد أن نضع أرجلنا في الملعب ونسمع أهازيجهم المميزة لدرجة أننا لا نسمع بعضنا البعض في الميدان نتحفز لرفع التحدي ونعلم لماذا نريد الفوز وكتابة التاريخ”.

وتابع “هم دائما حولنا في كل أرجاء الوطن وحتى في بقاع العالم.. من أجل هذه الأشياء نمارس كرة القدم، من أجل اسعادهم خاصة مع ظروف الحياة التي تكون بعض الأحيان قاسية”.

وكان بن ناصر أحد ضيــوف برنامج “لاكازاديال سبور” الذي سيُبث سهر الجمعة ويتطرق إلى ملف اللاعبيــــن مزدوجي الجنســية على غرار مراد مغني وأحمد توبة وقانون البهاماس.

ونشر بن ناصر الجزء الذي يتحدث فيه عن الجمهور الجزائري عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” معلقا عليه بالقول “الفخر”.