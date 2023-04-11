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رياضة

بالفيديو.. إصابات بعد سقوط حاجز حديدي في مباراة لكرة السلة بالدوري التونسي

عمر سلامي
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بالفيديو.. إصابات بعد سقوط حاجز حديدي في مباراة لكرة السلة بالدوري التونسي
ح.م
قاعة القرجاني التي احتضنت نصف نهائي كرة السلة بالدوري التونسي

أصيب عدد من الجماهير خلال لقاء النادي الأفريقي والنجم الرادسي، في مباراة الذهاب لنصف نهائي الدوري التونسي لكرة السلة، بعد سقوط حاجز حديدي.

وسقط أحد الحواجز الحديدية، بسبب تدافع جماهير النادي الأفريقي في صالة القرجاني، التي احتضنت الاثنين، قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

وتوقف اللقاء قبل نهاية الربع الأول حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأفريقي بنتيجة 20-8.

وإتجهت سيارات الإسعاف فورا للقاعة لنقل المصابين، وتم إخلاء المدرجات على أمل استكمال المباراة دون جماهير، لكن تقرر في النهاية إنهاء اللقاء بعدما تضرر عدد من اللاعبين بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسي، فاكر بوزغاية: “مراقب المباراة طلب من الأمن إخراج الجماهير التي ارتكبت أعمال الشغب وعطلت المباراة”.

وأضاف: “سيتم التحقيق في الواقعة لمعرفة ماذا حدث وتحديد المسؤوليات”، مشيراً إلى أن التدخل الأمني كان عادياً، لكن رد فعل الجماهير كان عنيفاً ما نتج عنه إصابة جماهير النادي الأفريقي”.

وتابع بوزغاية: “تعرض سبعة من رجال الأمن لإصابات متفاوتة الخطورة”.

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