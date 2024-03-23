بالفيديو.. إعلامية سودانية شهيرة تفجر الجدل بتصريح صادم عن الرجل!
فجرت إعلامية سودانية شهيرة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريح صادم عن الرجل، قالت فيه إنها تعتبره مجرد آداة للإنجاب.
وقالت نجود السودانية في مقابلة عبر برنامج “بودكاست” الذي يقدمه مواطنها صانع المحتوى أحمد جبارة، إن الرجل من وجهة نظرها “أداة للإنجاب مع احترامي”، فطلب منها أن ترفع صوتها ليسمع المشاهدون وجهة نظرها جيدا فأعادت كلامها.
وسأل جبارة الإعلامية إن كان كلامها سيسبب لها المشاكل مع الجنس الآخر فأجابت: “نعم أعرف، وجهة نظري أنا حرة”، ثم استفسر منها إن كان لديها مشاكل مع الجنس الآخر، فنفت ذلك مؤكدة أن أغلبية أصدقائها من الرجال وتحب الصداقة بين الرجل والمرأة.
ونفت “كرهها للرجال”، لكنها اعتبرت أن وجود الرجل في حياتها يقتصر على الإنجاب، رافضة الفكرة السائدة بأن الرجل في حياة المرأة يمثل “سندا” لها.
نجود السودانية تثير الجدل:
“من وجهة نظري الرجل هو مجرد أداة للإنجاب!!” pic.twitter.com/ujswcPSrnS
— Golden Dose (@GoldenDose) March 21, 2024
وتعرضت الإعلامية السودانية لهجوم شرس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقوبل كلامها بتعليقات حادة، خاصة من قبل شريحة واسعة من الرجال، فيما أيدت ناشطات كلامها، ما فتح مجال السجال بين الجنسين.
ما تفسيركم؟
في وجهة نظري غير المتواضعة أن المرأة التي تتبنى مقولة (الرجل أداة للإنجاب) تعاني ثلاث عُقَد نفسية، ولا أعني هذى المرأة بعينها، بل أتكلم بعموم:
١. إخفاقها في العثور على الزوج المناسب، ولذا تحاول إقناع الناس بأنها زاهدة في الرجال؛ لكونهم مجرد أدوات إنجاب.
٢. تجاربها… pic.twitter.com/Cqy6Tnr75P
— فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) March 21, 2024
رايي الشخصي
صادقه هو اداه للانجاب ممكن احبه واقدره لاكن ماقول سندي ظهري لان ممكن ينكسر بيوم من الايام حلو الاحترام والمحبه لاكن مااعلي سقف توقعاتي برجل 🫰🏻
— ذكرى 🪞 (@lmoo09) March 21, 2024
وارتأي نشطاء أن اعتبار الرجل مجرد آداة للإنجاب، هو انعكاس لنظرة تاريخية بشأن المرأة أنها مجرد ماكينة تفريخ، لافتين إلى أن الرجل والمرأة يكملان بعضهما بمشاعرها ومن العيب اعتبارهما مجرد أدوات.
تصوير الرجل على أنه مجرد أداة للإنجاب لا يختلف عن نظرة تاريخية للمرأة بأنها مجرد ماكينة تفريخ! وهذه نظرة نسوية راديكالية مساوية في ضررها المجتمعي للنظرة الذكورية الراديكالية للمرأة.
الرجل والمرأة جزءان مكملان لبعضهما البعض.
— ٮعڡوٮ الٮاصر (@yxqxb) March 21, 2024