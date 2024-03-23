بالفيديو.. إعلامية سودانية شهيرة تفجر الجدل بتصريح صادم عن الرجل!

فجرت إعلامية سودانية شهيرة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريح صادم عن الرجل، قالت فيه إنها تعتبره مجرد آداة للإنجاب.

وقالت نجود السودانية في مقابلة عبر برنامج “بودكاست” الذي يقدمه مواطنها صانع المحتوى أحمد جبارة، إن الرجل من وجهة نظرها “أداة للإنجاب مع احترامي”، فطلب منها أن ترفع صوتها ليسمع المشاهدون وجهة نظرها جيدا فأعادت كلامها.

وسأل جبارة الإعلامية إن كان كلامها سيسبب لها المشاكل مع الجنس الآخر فأجابت: “نعم أعرف، وجهة نظري أنا حرة”، ثم استفسر منها إن كان لديها مشاكل مع الجنس الآخر، فنفت ذلك مؤكدة أن أغلبية أصدقائها من الرجال وتحب الصداقة بين الرجل والمرأة.

ونفت “كرهها للرجال”، لكنها اعتبرت أن وجود الرجل في حياتها يقتصر على الإنجاب، رافضة الفكرة السائدة بأن الرجل في حياة المرأة يمثل “سندا” لها.

وتعرضت الإعلامية السودانية لهجوم شرس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقوبل كلامها بتعليقات حادة، خاصة من قبل شريحة واسعة من الرجال، فيما أيدت ناشطات كلامها، ما فتح مجال السجال بين الجنسين.

وارتأي نشطاء أن اعتبار الرجل مجرد آداة للإنجاب، هو انعكاس لنظرة تاريخية بشأن المرأة أنها مجرد ماكينة تفريخ، لافتين إلى أن الرجل والمرأة يكملان بعضهما بمشاعرها ومن العيب اعتبارهما مجرد أدوات.