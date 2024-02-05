بالفيديو.. إعلامية شهيرة تثير الجدل بنصيحة صادمة قدمتها للمقبلين على الزواج!

أثارت إعلامية مصرية شهيرة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنصيحة قدمتها للمقبلين على الزواج، اعتبرها الكثيرون صادمة.

وقالت الإعلامية نجوى إبراهيم خلال برنامجها “بيت العز” الذي تبثه إذاعة “نجوم إف إم” إن من الضروري بالنسبة للمقبلين على الزواج مراجعة طبيب نفسي، لافتة أن بعض الدول الأجنبية تفرض شهادة السلامة النفسية والعقلية قبل إعطاء رخصة الزواج.

وأضافت: “بره بيعملوا إيه، أنه يروحوا لدكتور نفسي، وزي ما بتروحي تجربي كافيه أو مطعم، أننا نعمل طلعة قبل الزواج أنكم تروحوا لدكتور نفسي”.

وتابعت: “ده مشوار مهم مثل مشوار شراء أوضة النوم والنيش، ففي حاجات مهمة أكثر من النيش، يعني لو جالك باباكي وقال اعرضي على خطيبك الذهاب لدكتور نفساني، هتتخضي طبعًا”.

وأردفت: “تفتيح الحوارات أمام الدكتور النفسي هتعديكوا خمس، عشر سنوات، وده مثل عمود الخرسانة لبناء البيت السعيد، وفرصة للزوجة لمعرفة زوجها”.

وبالرغم من أن الإعلامية أكدت على أهمية الموضوع، على اعتبار أن الطبيب النفسي بإمكانه مساعدة الزوجين على التفاهم والتعارف على بعض طبياً ونفسياً، ما يعتبر مفتاحا لنجاح الحياة الزوجية، إلا أن نشطاء اعترضوا على طرحها.

وقال البعض إن من المهين الإدلاء بتصريحات كهذه، بينما لفت آخرون إلى أن الواقع يثبت صحة كلامها، حيث تعمد عائلات لتزويج أبنائها المرضى نفسيا ما يجعل الشريك يعيش جحيما لا يمكن وصفه.