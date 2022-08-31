بالفيديو.. إعلامي شهير يكشف السبب الحقيقي لوفاة سعاد حسني

كشف الإعلامي المصري الشهير، مفيد فوزي، السبب الحقيقي لوفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، مؤكدا وجود شبهة جنائية.

وقال الإعلامي خلال لقائه في برنامج “العنيدة” المذاع على قناة “الشمس” أنها توفيت نتيجة تناولها للمهدئات العصبية.

وأضاف رداً على سؤال مقدّمة البرنامج: “صححي معلوماتك وسيبك من الاتهامات.. سكوتلانديارد أعظم بوليس في العالم نفت إنها قتلت.. وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور من جانبهم وإلا الأمور “حتبقى سداح مداح”.

ورداً على سؤال عن خيانته للأمانة لسر عبدالحليم حافظ حول زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، قال: “لا أبداً ماعتقدش إنه اعتبر ده سر”.

وأشار إلى أنه في أحد اللقاءات مع السندريلا سألها: علاقتك بعبد الحليم حافظ إيه؟ قالتلي “رعاية مطلقة”، واصفاً أن ذلك الرد معناه أنها في رقبته ومسؤولة منه.