-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. إعلامي شهير يكشف السبب الحقيقي لوفاة سعاد حسني

جواهر الشروق
  • 1231
  • 0
بالفيديو.. إعلامي شهير يكشف السبب الحقيقي لوفاة سعاد حسني

كشف الإعلامي المصري الشهير، مفيد فوزي، السبب الحقيقي لوفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، مؤكدا وجود شبهة جنائية.

وقال الإعلامي خلال لقائه في برنامج “العنيدة” المذاع على قناة “الشمس” أنها توفيت نتيجة تناولها للمهدئات العصبية.

وأضاف رداً على سؤال مقدّمة البرنامج: “صححي معلوماتك وسيبك من الاتهامات.. سكوتلانديارد أعظم بوليس في العالم نفت إنها قتلت.. وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور من جانبهم وإلا الأمور “حتبقى سداح مداح”.

ورداً على سؤال عن خيانته للأمانة لسر عبدالحليم حافظ حول زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، قال: “لا أبداً ماعتقدش إنه اعتبر ده سر”.

وأشار إلى أنه في أحد اللقاءات مع السندريلا سألها: علاقتك بعبد الحليم حافظ إيه؟ قالتلي “رعاية مطلقة”، واصفاً أن ذلك الرد معناه أنها في رقبته ومسؤولة منه.

مقالات ذات صلة
أعربت عن سعادتها بمغادرته.. ميغان ميركل تهاجم القصر الملكي

أعربت عن سعادتها بمغادرته.. ميغان ميركل تهاجم القصر الملكي

ما سر”فيات أونو” التي اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها؟

ما سر”فيات أونو” التي اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها؟

فتاة أردنية تجلب آلاف الزبائن لمطعم والدها بهذه الطريقة

فتاة أردنية تجلب آلاف الزبائن لمطعم والدها بهذه الطريقة

الحكم على امرأة سعودية بـ45 عاما بسبب هذه المنشورات!

الحكم على امرأة سعودية بـ45 عاما بسبب هذه المنشورات!

للمرة الأولى منذ 4 عقود.. إيرانيات يحضرن مباراة كرة قدم للرجال

للمرة الأولى منذ 4 عقود.. إيرانيات يحضرن مباراة كرة قدم للرجال

مديرة في غوغل تستقيل بعد رفضها توقيع عقد مع إسرائيل

مديرة في غوغل تستقيل بعد رفضها توقيع عقد مع إسرائيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد