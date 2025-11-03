بالفيديو.. إلغاء هدف بسبب وقوع أذن في موقف تسلل!

شهدت مباراة النصر السعودي والفيحاء واقعة تحكيمية نادرة، حيث ألغيّ هدف اللاعب كومان بعد وقوع أذن زميله السنغالي ساديو ماني في موقف تسلل.

وكان النصر متأخرا بهدف نظيف، وفي الدقيقة 20، تمكن الجناح الفرنسي كومان من تسجيل هدف التعادل بعد متابعة عرضية دقيقة من ماني.

لكن تقنية حكم الفيديو تدخلت ليتم إلغاء الهدف بداعي وجود ماني في موقف تسلل في بداية الهجمة.

ولم يحتسب التسلل بسبب جزء من جسد ماني يتجاوز خط المدافعين، بل بسبب بروز أذنه قبيل تمريره الكرة إلى كومان، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا حرفيا مبالغا فيه لقانون التسلل.

وعبر المدرب البرتغالي لنادي النصر جورجي جيسوس عن استيائه من القرار، وقال إنه من المخجل أن يتم إلغاء هدف سجله لاعبه كينغسلي كومان بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تقدمه بأذنه فقط عن آخر المدافعين.

للتذكير، فقد قلب النصر تأخره في هذه المباراة إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.