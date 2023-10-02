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جواهر

بالفيديو.. إلهام شاهين تفجر الجدل برأيها حول المثلية الجنسية والشيخ الشعرواي

جواهر الشروق
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بالفيديو.. إلهام شاهين تفجر الجدل برأيها حول المثلية الجنسية والشيخ الشعرواي

فجرت الفنانة المصرية إلهام شاهين جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما أفصحت عن رأيها في موضوع المثلية الجنسية، والشيخ الشعراوي.

وقالت إلهام شاهين، أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة”، على فضائية “الجديد“، إنها لا تتدخل في المثليين جنسياً، مؤكدة أن نظرتها للأشخاص المقربين منها لن تتغير إذا ما كشفوا عن ميولاتهم الجنسية.

وأضافت: “أنا شايفة إن المثلية الجنسية حرية شخصية ومش من حق حد يحكم على حد علشان محدش يعرف ظروفهم.. في ناس بيولوجيا بيتولدوا كدا فيهم الذكورة والأنوثة ماليش أحكم عليهم وأنا مقدرة لظروفهم”.

من جانب آخر، أعلنت إلهام شاهين في ذات اللقاء، عن رفضها لجميع فيديوهات الشيخ الشعراوي معبرة عن صدمتها بها، بالقول: “أنا ضد تقديم سيرة ذاتية للشعراوي.. لأني شفت فيديوهات كانت صادمة وأنا ضد كل اللي جه فيها.. زي مثلا رأيه في ضرب الأزواج وأنه مباح طالما الزوج شاف عورة الست.. وإن الراجل اللي يتجوز ست مسيحية ميودهاش ولا يعيد عليها في عيدها”.

وتابعت: ” قال عن المريض مش لازم تعالجوه علشان متأخروش لقاءه بربه.. ليه نقدم سيرة ذاتيه ليه مفروض نقدمها عن العلماء”.

وعن موضوع الإنجاب أوضحت أنها تمارس الأمومة مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، حيث قالت: “راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية.. كفاية مسؤليات عاوزه أكون حرة وأعيش لفني”.

وأردفت: “الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في إختيار وأنا اخترت”.

ولطالما أثارت الفنانة المصرية الجدل بخوضها في مواضيع دينية، كالضجة التي أعقبت تصريحاتها بجواز الزواج من غير المسلم مع بداية العام 2023.

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