بالفيديو.. إمام يلعب كرة القدم في المسجد يثير جدلا ومصر تتبرأ منه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المشايخ وهو يلعب كرة القدم في المسجد رفقة صبي الامر الذي أثار جدلا واسعا.

وظهر في المقطع الذي انتشر في الساعات الأخيرة، إمام ذو لحية بيضاء يستقبل الكرة من الجهة المقابلة ويقذفها بقوة باتجاه صبي يؤدي دور حارس مرمى أمام باب المسجد.

كما صور الفيديو مجموعة من الصبية يتدربون على ما يبدو على حراسة المرمى على يد الشيخ.

وعبّر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم عن هذا السلوك باعتبار أن المسجد بيت الله، ولا يجوز اللعب فيه، حيث علق مدني إبراهيم:

“كما لا يجوز للمصلي أن يصلي في الملعب و يعيق الاخرين من اللعب كذلك لاعب الكرة لا يجب أن يشوش على العبّاد داخل المسجد”.

وكتب قسيم مهاشي، معلقا على هذه الحادثة: “هذا سلوك مشين، وضعت المساجد للسجود والميادين اللعب، كيف يستقيم هذا السلوك شرعا؟”.

بينما اعتبر بعض المتابعين لمقطع الفيديو أن الامر مستحب، “ما دام ليس في أوقات الصلاة، المساجد لله أي لأي عمل فيه رضا الله، وليست فقط لأداء الصلاة”

واستند أحد المتابعين في عدم اعتراضه على هذا السلوك بـ “حادثه لعب الاحباش في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم” ووصف تعليقه بأنه” الرد الشرعي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، إن الوزارة فحصت هذا الفيديو، وتبيّن من خلال هذا الفحص أنه لم يحدث داخل مصر.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الشيخ الذي يظهر في الفيديو يدعى محمد أبو القطع، لافتا إلى أنه من مشايخ السنة في مدينة صيدا، بحسب موقع ” القاهرة 24″.