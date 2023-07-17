-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. إنتر ميامي يقدم ميسي للجماهير

عمر سلامي
  • 209
  • 0
بالفيديو.. إنتر ميامي يقدم ميسي للجماهير
ح.م
ليونيل ميسي خلال حفل تقديمه للجماهير

قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم ليونيل ميسي، صباح الاثنين للجماهير، خلال حفل أقيم على ملعب “درايف بينك استاديوم” بمدينة فورت لودردال.

واستقبل النجم الأرجنتيني ا في ملعب فريقه الجديد، وسط حضور عشرات الآلاف من الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب إنتر ميامي عن آخره.

وقال ميسي في كلمة قصيرة: “شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي”.

وأضاف: “أريد حقا أن أبدأ التدريب، والمنافسة، ولدي نفس الرغبة التي امتلكتها دائما، والرغبة في الفوز”.

وتأجل الحفل بعض الوقت بسبب الأمطار الغزيرة وعاصفة رعدية، لكن المنظمين في النهاية اتخذوا قرار تنظيمه مع استمرار سقوط الأمطار.

ويتوقع أن يكون الظهور الأول لميسي في المباراة التي تجمع ناديه بفريق كروز أزول المكسيكي في 21 من جويلية الحالي ضمن بطولة كأس دوري كونكاكاف التي تضم أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

مقالات ذات صلة
خرجات سياحية لفائدة الوفود المشاركة إلى معالم أثرية بوهران

خرجات سياحية لفائدة الوفود المشاركة إلى معالم أثرية بوهران

دوري “جهيد” ينتهي بشق الأنفس والوضع يتطلب “الجهاد”

دوري “جهيد” ينتهي بشق الأنفس والوضع يتطلب “الجهاد”

في نهاية المطاف.. الرّياضة الجزائرية تتصدّر المشهد عربيا

في نهاية المطاف.. الرّياضة الجزائرية تتصدّر المشهد عربيا

بالصور.. شباب بلوزداد يتسلم درع البطولة

بالصور.. شباب بلوزداد يتسلم درع البطولة

بونجاح يرفع رصيده إلى 3 أهداف في وديات السد بالنمسا(فيديو)

بونجاح يرفع رصيده إلى 3 أهداف في وديات السد بالنمسا(فيديو)

زفيزف يعلن استقالته من رئاسة الفاف

زفيزف يعلن استقالته من رئاسة الفاف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد