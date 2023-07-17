بالفيديو.. إنتر ميامي يقدم ميسي للجماهير

قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم ليونيل ميسي، صباح الاثنين للجماهير، خلال حفل أقيم على ملعب “درايف بينك استاديوم” بمدينة فورت لودردال.

واستقبل النجم الأرجنتيني ا في ملعب فريقه الجديد، وسط حضور عشرات الآلاف من الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب إنتر ميامي عن آخره.

Bienvenido a nuestra familia💗🖤 pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

وقال ميسي في كلمة قصيرة: “شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي”.

وأضاف: “أريد حقا أن أبدأ التدريب، والمنافسة، ولدي نفس الرغبة التي امتلكتها دائما، والرغبة في الفوز”.

Nuestro 1️⃣0️⃣ en casa pic.twitter.com/wMLCFfp85I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

وتأجل الحفل بعض الوقت بسبب الأمطار الغزيرة وعاصفة رعدية، لكن المنظمين في النهاية اتخذوا قرار تنظيمه مع استمرار سقوط الأمطار.

ويتوقع أن يكون الظهور الأول لميسي في المباراة التي تجمع ناديه بفريق كروز أزول المكسيكي في 21 من جويلية الحالي ضمن بطولة كأس دوري كونكاكاف التي تضم أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.