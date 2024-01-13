بالفيديو.. إندونيسية وسوري يفتكان لقب مسابقة مزامير داوود الدولية

أعلنت مسابقة مزامير داوود الدولية عن الاسمين الفائزين باللقب في نهائي البرنامج الذي عرض على قناة الشروق العامة، مساء الجمعة.

وافتك لقب مسابقة مزامير الدولية كل من عبد الرحمان أبو شامة من سوريا، في فرع “الحفظ مع الترتيل”، وإرين ناواوي من إندونيسيا في فرع “المرتل صغير”.

وتأهل لنهائي المسابقة كل من: إيرين ناواوي من إندونيسيا، عبد الرحمان أبو شامة من سوريا، محمد أبو بكر من باكستان، وكل برعم شرف بلده وأهله بصوته الشجي وتلاوته العذبة.

وتوقع نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن تفوز المتسابقة الإندونيسية، البالغة من العمر 14 عاما، والتي أبهرت لجنة التحكيم بجمال تلاوتها وعذوبة صوتها.

وأثنى البعض على أخلاق الشعب الإندونيسي العالية ورقيه واهتمامه بتحفيظ أبنائه للقرآن الكريم.

وانطلقت الطبعة الثانية لمسابقة مزامير داوود الدولية لصغار حفظة القرآن الكريم، في 8 نوفمبر 2023، حيث أعلن البرنامج عن النماذج القرآنية العالمية التي يعيش المشاهد معها جمال وعظمة كتاب الله وبحضور لجنة تحكيم من كبار مشايخ الأمة.

يذكر أن قناة الشروق العامة أطلقت المسابقة الدولية من البرنامج التلفزيوني الناجح لصغار حفظة القرآن بمشاركة 11 دولة، نهاية العام 2022.

واختارت أبطال العالم في حفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى الوطن العربي والإسلامي، وأعمارهم ما بين 9 سنوات إلى 16 سنة.