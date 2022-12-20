-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. إنفانتينو يكشف مصير بطولة كأس العرب

عمر سلامي
  • 2494
  • 0
بالفيديو.. إنفانتينو يكشف مصير بطولة كأس العرب
أرشيف
المنتخب الجزائري يجتفل بالتتويج بكأس العرب 2021 بقطر

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن إقامة بطولة كأس العرب مجددا، كل سنتين.
وأكد إنفانتينو عبر برنامج المجلس المذاع عبر قنوات الكأس الرياضية على إقامة بطولة كأس العرب كل عامين، وذلك بعد نجاح نسخة العام الماضي من البطولة، التي أقيمت في دولة قطر.

ونظّم “الفيفا” لأول مرة في التاريخ بطولة كأس العرب 2021، في إطار استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وشهدت البطولة العربية تنظيما رائعا، وحضورا جماهيريا مميزا، بالإضافة إلى تنافس شديد بين المنتخبات المشاركة.

وأحرز المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021 على حساب منتخب تونس، للمرة الأولى في تاريخه.

كما تحدث رئيس “الفيفا” عن فكرة إقامة منافسات كأس العالم كل سنتين، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.

مقالات ذات صلة
ميسي يقصف ماكرون كرويا ومبابي يتجاهله

ميسي يقصف ماكرون كرويا ومبابي يتجاهله

ميسي يُلمّح إلى أن مغامراته انتهت على طريقة خاتمة “الأفلام الهندية”!

ميسي يُلمّح إلى أن مغامراته انتهت على طريقة خاتمة “الأفلام الهندية”!

كفة “ميسي” تتفوق على “مبابي” في احتمالات الجزائريين

كفة “ميسي” تتفوق على “مبابي” في احتمالات الجزائريين

بالفيديو.. لقجع يقع في المحظور ويصف الحكم القطري بـ”اللقيط”

بالفيديو.. لقجع يقع في المحظور ويصف الحكم القطري بـ”اللقيط”

برمجة 4 مباريات من الرابطة الأولى والثانية قبل “الشان”

برمجة 4 مباريات من الرابطة الأولى والثانية قبل “الشان”

الوزير سبقاق يفصل في تسمية ملعب براقي

الوزير سبقاق يفصل في تسمية ملعب براقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد