بالفيديو.. إنفانتينو يكشف مصير بطولة كأس العرب

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن إقامة بطولة كأس العرب مجددا، كل سنتين.

وأكد إنفانتينو عبر برنامج المجلس المذاع عبر قنوات الكأس الرياضية على إقامة بطولة كأس العرب كل عامين، وذلك بعد نجاح نسخة العام الماضي من البطولة، التي أقيمت في دولة قطر.

ونظّم “الفيفا” لأول مرة في التاريخ بطولة كأس العرب 2021، في إطار استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وشهدت البطولة العربية تنظيما رائعا، وحضورا جماهيريا مميزا، بالإضافة إلى تنافس شديد بين المنتخبات المشاركة.

وأحرز المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021 على حساب منتخب تونس، للمرة الأولى في تاريخه.

كما تحدث رئيس “الفيفا” عن فكرة إقامة منافسات كأس العالم كل سنتين، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.