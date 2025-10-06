-- -- -- / -- -- --
بالفيديو.. إيثان مبابي يتألق أمام باريس سان جيرمان تحت أنظار شقيقه كيليان

الشروق أونلاين
ح.م
إيثان مبابي وشقيقه كيليان

تألق لاعب نادي ليل إيثان مبابي في مباراة ناديه أمام باريس سان جيرمان، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وأنقذ إيثان مبابي البالغ من العمر 18 عاما، ناديه ليل من الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.

وتمكن إيثان من تسجيل هدف التعادل لفريق ليل، بعد دخوله بديلا في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بهدف لمثله.

وسجل إيثان الهدف تحت أنظار شقيقه كيليان مبابي، ووالدهما، اللذين تابعا المباراة من مدرجات ملعب بيار موروا.

وأهدى اللاعب الشاب الهدف لشقيقه كليان، بعدما عبر عن فرحته على طريقة نجم ريال مدريد.

