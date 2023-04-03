بالفيديو.. ابنة عاصي الحلاني تطبخ شوربة فريك الجزائرية

نشرت دانا ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني فيديو عبر حسابها على إنستغرام وهي تطبخ شوربة فريك الجزائرية، وبعض الأطباق العربية.

وتفننت دانا الحلاني، بإظهار مهاراتها في الطبخ وتقديم الطعام في شهر رمضان، مع تقديم نصائح غذائية وصحية للإفطار والسحور، ما جعل أزيد من مليون متابع يلتفون حولها.

ولحد الساعة اختارت دانا التي حصلت على دبلوم في الطبخ من فرنسا وتخرجت العام الماضي، طبقا من كل بلد سواء أكان سهلا أو صعب الإعداد، وتمكنت من حصد مئات الإعجابات والتعليقات.

وفي الوقت الذي شجعها نشطاء على مواصلة التألق ودعموها بكلمات المدح والثناء، اعترض البعض على طريقة الإعداد لافتين إلى أنها مختلفة.

وقال الكثيرون إن دانا لم تقم بإعداد شوربة فريك الجزائرية الأصيلة، لأنها حضرتها بلا لحم ولا كزبرة خضراء وأضافت لها الكثير من الحمص.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)

وكشفت ابنة عاصي الحلاني الصغرى عن مهارتها في إعداد مختلف الأطعمة العربية، حيث ظهرت عبر إنستغرام وهي تحضّر “المسخن” الفلسطيني، و”مقلوبة اللحم” العراقية.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)

كما حضرت كبسة الدجاج السعودية، حراق إصبعو السوري، المسفوف التونسي، وغيرها من الأطباق والحلويات.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)

يذكر أن شوربة الفريك التي تعتبر عروس المائدة الرمضانية الجزائرية احتلت في العام 2022 المرتبة السادسة عالميا في ترتيب أحسن حساء، حسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتجاوز المطبخ الجزائري في عام 2022 شهرته المحلية بحصده تصنيفات عالمية، مستفيداً من التنوع الثقافي ومساحة البلد الواسعة التي جعلت لكل منطقة أكلاتها الخاصة.

فقد صنع المطبخ الجزائري الحدث بأطباقه اللذيذة والشهية، إذ جاء في المركز الـ 34 على مستوى العالم.