بالفيديو.. ابنة غوارديولا تحكي عن ظلم فلسطين وتحظى بإشادة الكثيرين
نشرت ماريا، نجلة بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مقطعا مصورا يتحدث عن الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.
وحظي الفيديو الذي نشرته ماريا غوارديولا عبر حسابها على إنستغرام بإشادة واسعة، كونها ركزت على الظلم الممارس على الفلسطينيين في أرضهم منذ سنوات.
يظهر في الفيديو خريطة فلسطين وجملة من الأخبار السابقة عن قتل الأطفال والقصف والقتل، لينتهي بعبارة “فلسطين حرة”.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
ماريا بنت بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي تنشر مقطع عظيم جدًا في انستغرام يحكي فيه عن الظلم الذي تتعرض له فلسطين منذ سنوات وتكتب في نهاية المقطع (فلسطين حرة) ❤️🇵🇸
pic.twitter.com/x7p38a3ytQ
— عمرو (@bt3) October 18, 2023
ماريا ابنة بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي تنشر مقطع عظيم في انستغرام يحكي فيه عن الظلم الذي تتعرض له ف.لسط.ين منذ سنوات وتكتب في نهاية المقطع (ف.لسط.ين حرة) . المقطع اخذ بالانتشار بشكل واسع#فلسطين_الان pic.twitter.com/n5cBOK9KFq
— ENG.ABDULLAH✪ (@alnasser_kw) October 19, 2023
وتداول البعض تصريحات لماريا: “أرى الكثيرين ينصحوني بالتوقف عن دعم أبرياء غزة لأن ذلك سيؤثر على عدد مشاهداتي ويعرضني لحملة إلغاء المتابعه، ياله من أمر مخزي أن يفكر الناس في مثل هذه الأمور بينما الآلاف الأبرياء يقتلون”.
ماريا بنت بيب غوارديولا:
“أرى الكثيرين ينصحوني بالتوقف عن دعم ابرياء غزة لإن ذلك سيؤثر على عدد مشاهداتي ويعرضني لحملة الغاء المتابعه، ياله من امر مخزي ان يفكر الناس في مثل هذه الامور بينما الآلاف الابرياء يقىْْلون” pic.twitter.com/4XDUn3teq5
— WHR (@whrumor) October 15, 2023
وليست هذه المرة الأولى التي تدعم ابنة غورديولا القضية الفلسطينية إذ سبق لها ونشرت تدوينات عبر حسابها على إنستغرام، آخرها كانت رسالة قوية للغرب والعالم بشأن ما يحدث في فلسطين، من مجازر الكيان الصهيوني.
وجاء في الرسالة التي كتبتها شخصية باسم “إيفا” على إنستغرام، وأعادت نشرها ماريا: “هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ نجلس ونشاهد مجزرة تقع على أجهزة التلفاز؟.. ما العدد الذي يجب أن يصل إليه عدد القتلى في فلسطين كي نرفع أصواتنا؟ 10 آلاف؟ 100 ألف؟ مليون؟”.
وأضاف المنشور: “6 آلاف قنبلة أسقطت خلال 6 أيام.. إنها مجزرة على حجم لم أشهد مثله في حياتي”. “وكانت ماريا قد نشرت أيضا: “في عصر المعلومات المتوفرة، الجهل خيار”.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
عاجل — ماريا بنت بيب غوارديولا تقوم بنشر بيان تاريخي تدعم فيه فلسطين 🇵🇸❤️
” يا الهي ..
هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ مجرد الجلوس ومشاهدة الإبادة الجماعية تحدث على التلفاز؟ وبعد عقود من الآن، عندما يُدرج ذلك في كتب التاريخ، ينظر الجميع حولهم إلى بعضهم البعض… pic.twitter.com/nwX8JoouOe
— عمرو (@bt3) October 13, 2023