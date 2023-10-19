بالفيديو.. ابنة غوارديولا تحكي عن ظلم فلسطين وتحظى بإشادة الكثيرين

نشرت ماريا، نجلة بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مقطعا مصورا يتحدث عن الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وحظي الفيديو الذي نشرته ماريا غوارديولا عبر حسابها على إنستغرام بإشادة واسعة، كونها ركزت على الظلم الممارس على الفلسطينيين في أرضهم منذ سنوات.

يظهر في الفيديو خريطة فلسطين وجملة من الأخبار السابقة عن قتل الأطفال والقصف والقتل، لينتهي بعبارة “فلسطين حرة”.

وتداول البعض تصريحات لماريا: “أرى الكثيرين ينصحوني بالتوقف عن دعم أبرياء غزة لأن ذلك سيؤثر على عدد مشاهداتي ويعرضني لحملة إلغاء المتابعه، ياله من أمر مخزي أن يفكر الناس في مثل هذه الأمور بينما الآلاف الأبرياء يقتلون”.

وليست هذه المرة الأولى التي تدعم ابنة غورديولا القضية الفلسطينية إذ سبق لها ونشرت تدوينات عبر حسابها على إنستغرام، آخرها كانت رسالة قوية للغرب والعالم بشأن ما يحدث في فلسطين، من مجازر الكيان الصهيوني.

وجاء في الرسالة التي كتبتها شخصية باسم “إيفا” على إنستغرام، وأعادت نشرها ماريا: “هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ نجلس ونشاهد مجزرة تقع على أجهزة التلفاز؟.. ما العدد الذي يجب أن يصل إليه عدد القتلى في فلسطين كي نرفع أصواتنا؟ 10 آلاف؟ 100 ألف؟ مليون؟”.

وأضاف المنشور: “6 آلاف قنبلة أسقطت خلال 6 أيام.. إنها مجزرة على حجم لم أشهد مثله في حياتي”. “وكانت ماريا قد نشرت أيضا: “في عصر المعلومات المتوفرة، الجهل خيار”.