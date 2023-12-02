بالفيديو.. ابنة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح ترثي أخاها أمام قبره

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من التأثر مقطعا مصورا لابنة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح وخي ترثي أخاها الشهيد أمام قبره.

يظهر في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة، ابنة الدحدوح وهي تزور قبور أفراد عائلتها الشهداء، حيث وقفت عند قبر أخيها وقالت: “كنت أنا ومحمود متعودين أن نصور الفيديوهات مع بعضنا واليوم الفيديو أنا موجودة فيه وحدي”.

وأشارت إلى قبره وأضافت: “محمود تحت استشهد.. ضحكة الدار كلها استشهدت.. أمي عمود البيت استشهدت.. شام مدللة العائلة استشهدت وبعد 30 يوما استطعنا اليوم أن نأتي لزيارتهم في الهدنة”.

وتابعت: “الحمد لله مش خسارة في ربهم ووطنهم.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها”.

وفي بداية شهر نوفمبر الجاري نعى مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، ابنه محمود في ذكرى يوم مولده، والتي كانت بعد أيام قليلة من استشهاده رفقة أمه وعدد من أفراد الأسرة بقصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب الدحدوح، عبر حسابه على منصة فيسبوك، “كان محمود محبا للحياة، دائما مفعما بالحيوية، في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها، كان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته وإخوته ليصنع ويوزع الفرح في البيت”.

وختم رسالته بـ”رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير”.

وكان محمود البالغ من العمر (16 عاما) في سنته الأخيرة من المدرسة الثانوية، ويعمل بجد ليصبح صحفيا، قد استشهد مساء 25 أكتوبر الماضي في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، الذي أعلنه جيش الاحتلال منطقة آمنة.

وعندما أبلغ وائل على الهواء مباشرة باستشهاد أفراد أسرته خلال تغطيته للغارات الجوية الإسرائيلية على أحياء سكنية في غزة انتشر مقطع فيديو على الإنترنت ظهر فيه جاثيا أمام جثث أطفاله ودموعه تنهمر قائلا: “ينتقموا منا في الأولاد.. معلش”، وأضاف مخاطبا فلذة كبده محمود “أردت أن تكون صحفيا”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، بدأ محمود وشقيقته شام في إنتاج مقاطع فيديو تغطي القصف الإسرائيلي على غزة.