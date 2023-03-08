بالفيديو.. ابنتا رونالدو تتعلمان العربية بعد شهرين من الإقامة في السعودية

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لابنتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهما تتعلمان اللغة العربية بعد شهرين فقط من الإقامة في السعودية.

ونشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، شريكة اللاعب رونالدو عبر حسابها على إنستغرام، مقطع فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى، وقد انتقل رفقة عائلته، مساء الاثنين 2 جانفي 2023 إلى الرياض، بعد انضمامه إلى نادي النصر.

وتعاقد النادي السعودي رسميا مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما حتى 2025.

وتداول ناشطون عبر الشبكات في السابق، فيديو لجورجينا، وهي تتحدث باللغة العربية خلال استقبال وتقديم رونالدو كلاعب في صفوف النصر السعودي.

وقالت العارضة الأرجنتينية أثناء الحديث معها في ملعب مرسول بارك بالرياض: “هلا ومرحبا”، ما خلف ردود فعل متباينة.

في السياق تفاعل نشطاء مع ترديد النجم البرتغالي لعبارة أنا عالمي، عندما طلبت منه إدارة نادي النصر انتقاء كلمة بِاللّغة العربية.

وعلاقة كريستيانو رونالدو بجورجينا بدأت منذ العام 2016، وتم اعتبارها من أنجح العلاقات بالرغم من عدم زواجهما.