بالفيديو.. ابن ميسي يخطف الأنظار خلال احتفالات التتويج

لفت ابن ميسي الأنظار، خلال احتفالات الأرجنتين بالتتويج، وهذا بفضل المهارة التي أبان عنها، في المراوغة.

وانتشر مقطع فيديو لماتيو الابن الثاني لليونيل ميسي، وهو يراوغ باوتي غوميز، ابن بابو غوميز، ويتنقل بخفة بين عدد من أبناء اللاعبين، قبل أن يتمكن تياغو، وهو أكبر أبناء ميسي، من خطف الكرة من ماتيو.

وشوهد الفيديو الذي موقع “تيك توك” حتى الآن أكثر من 3 ملايين مرة.

وحسب صحيفة “ماركا ” الإسبانية، فإن جماهير منتخب “التانغو”، أشادت بالموهبة وتوقعت مستقبلا واعدا لابن ليونيل ميسي.