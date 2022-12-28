-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. ابن ميسي يخطف الأنظار خلال احتفالات التتويج

عمر سلامي
  • 211
  • 0
بالفيديو.. ابن ميسي يخطف الأنظار خلال احتفالات التتويج
ح.م
ميسي يحتفل مع أبنائه بعد التتويج

لفت ابن ميسي الأنظار، خلال احتفالات الأرجنتين بالتتويج، وهذا بفضل المهارة التي أبان عنها، في المراوغة.

وانتشر مقطع فيديو لماتيو الابن الثاني لليونيل ميسي، وهو يراوغ باوتي غوميز، ابن بابو غوميز، ويتنقل بخفة بين عدد من أبناء اللاعبين، قبل أن يتمكن تياغو، وهو أكبر أبناء ميسي، من خطف الكرة من ماتيو.

وشوهد الفيديو الذي موقع “تيك توك” حتى الآن أكثر من 3 ملايين مرة.

وحسب صحيفة “ماركا ” الإسبانية، فإن جماهير منتخب “التانغو”، أشادت بالموهبة وتوقعت مستقبلا واعدا لابن ليونيل ميسي.

مقالات ذات صلة
مدرب ليل يعلن غياب وناس عن مباراة كليرمون فوت

مدرب ليل يعلن غياب وناس عن مباراة كليرمون فوت

آيت نوري.. هدف وثلاث نقاط وابتعاد عن منطقة الخطر

آيت نوري.. هدف وثلاث نقاط وابتعاد عن منطقة الخطر

أربعة أندية سعودية تريد زكري

أربعة أندية سعودية تريد زكري

المنتخب المحلّي الأوغندي “يتنفّس” قبل قدومه إلى الجزائر

المنتخب المحلّي الأوغندي “يتنفّس” قبل قدومه إلى الجزائر

نجوم “الخضر” مطلوبون بقوة في سوق التحويلات الشتوية

نجوم “الخضر” مطلوبون بقوة في سوق التحويلات الشتوية

بن رحمة يبصم على رابع أهدافه في البطولة الإنجليزية

بن رحمة يبصم على رابع أهدافه في البطولة الإنجليزية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد