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رياضة

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يخوض أولى تدريباته بالقاهرة تحسبا لمواجهة فيوتشر

عمر سلامي
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بالفيديو.. اتحاد العاصمة يخوض أولى تدريباته بالقاهرة تحسبا لمواجهة فيوتشر
ح.م
زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة

أجرى فريق اتحاد العاصمة، أمسية الاثنين، أول حصة تدريبية له في القاهرة، تحسبا لمواجهة نادي فيوتشر المصري.

وتدرب فريق الاتحاد في ملحق ملعب “بيترو سبور”، بمشاركة كل التعداد المتنقل إلى مصر.

ويخوض الاتحاد بقيادة المدرب غاريدو، أمسية الثلاثاء آخر حصة تدريبية، تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة.

ووصلت بعثة الاتحاد سهرة الأحد إلى القاهرة، من أجل خوض لقاء الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإفريقي.

ويحتل اتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، متبوعا بنادي فيوتشر بـ6 نقاط، ويتواجد الهلال الليبي في المركز الثالث بـ3 نقاط، في حين يتذيل نادي سوبر سبور الجنوب إفريقي جدول ترتيب المجموعة من دون رصيد.

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