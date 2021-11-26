قال شهود، الجمعة، إن هناك استنفارا كبيرا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أحبطت هجوما إرهابيا، قام به شخص حاول اقتحام الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية “لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن”.

وقالت وسائل إعلام تونسية لقد شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة منذ قليل، محاولة اعتداء على أمني بواسطة “ساطور” أمام مقر وزارة الداخليّة، من قبل مواطن لم يتمّ تحديد هويّته بعد.

وحسب المعلومات المتوفّرة فقد قام الأمنيين بإإطلاق النّار على المعتدي لإيقافه وإفشال عمليّة الإعتداء.

وأظهر فيديو لم تتثبت رويترز من صحته رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

ونشرت نقابة إقليم الأمن الوطني، صورة الشخص المهاجم، وصورة للمحجوز الذي تم حجزه لدى الشخص الذي هاجم أعوان الأمن عشية اليوم أمام مقر وزارة الداخلية.

وتمثّل المحجوز في سكين يدوية الصنع إلى جانب شاقور.

يذكر أنه تم إيقاف مواطن بطلق ناري أمام وزارة الداخلية بعد أن حاول الاعتداء على أمني بواسطة ”ساطور”.