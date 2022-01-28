لماذا تعارض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز؟

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جواهر

بالفيديو.. احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا في دبي يشعل شبكات التواصل

جواهر الشروق
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بالفيديو.. احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا في دبي يشعل شبكات التواصل
رونالدو رفقة عائلته في دبي

أشعلت صور احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد رفيقته جورجينا رودريغز، بعيد ميلادها الـ 28 شبكات التواصل الاجتماعي.

وعبر نشطاء عن إعجابهم بلاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لا يفوت الفرص أبدا في إظهار حبه لأم أولاده، مؤكدين بانها اكثر امرأة محظوظة على وجه الأرض.

وضجت المواقع بصور الاحتفال التي حظيت بآلاف التعليقات الإيجابية، حيث ركز الأغلبية على علاقة الحب القوية التي تجمع الطرفين.

وفاجأ رونالدو رفيقته في عيد ميلادها بعرض قصة حياتها مرفقة بعبارة عيد ميلاد سعيد على برج خليفة، بينما كانا يتناولان العشاء بأحد المطاعم القريبة.

رفيقة رونالدو: عشت في مخزن قبل لقائه!

وكانت عارضة ​الأزياء الأرجنتينية، جورجينا​ رودريغيز، رفيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأم أولاده قد كشفت في الأسبوع الأول من شهر جانفي كيف كانت تعيش في مخزن قبل لقائه.

 وفي مقطع ترويجي جديد من مسلسل نتفلكس الوثائقي “I Am Georgina”، قالت العارضة البالغة من العمر 27 عاما إنها “حين وصلت إلى مدريد كانت تعيش في شقة بسيطة ثمن إيجارها 250 يورو، إلى أن تغيرت حياتها بمقابلة كريستيانو رونالدو.

وصرّحت العارضة أنها لم تقدر على دفع ثمن مدفأة أو مكيف أثناء إقامتها في غرفة تخزين شديدة البرودة في الشتاء وحارقة في الصيف.

انتقلت جورجينا من مدينة جاكا إلى العاصمة الاسبانية مدريد بمفردها في مراهقتها لتعمل كمساعدة في احدى المحلات قبل أن تصل إلى ثروتها الحالية.

وأضافت: “وصولي إلى مدريد كان مريع. كنت أبحث عن شقق رخيصة الثمن واستقريت في شقة كانت تستخدم كغرفة تخزين. كانت شديدة البرودة في الشتاء وشديدة السخونة في الصيف. وتغيرت حياتي في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو رونالدو”.

بدأت جورجينا مواعدة لاعب مانشيستر يونايتد بينما كانت تعمل في احدى محلات Gucci في مدريد وتحصل على 10 يورو في الساعة.

وفي المسلسل الوثائقي – الذي سيعرض على شبكة نتفلكس يوم 27 جانفي تستعين جورجينا بمقاطع من حياتها من ضمنها وهي تمر من أمام قافلة السيارات الخاصة برونالدو ومقاطع لها وهي تمارس الباليه.

ومن المقرر أيضًا أن تحكي الموديل عن تحولها من مراهقة فقيرة إلى صاحبة 30 مليون متابع على انستجرام. وكما تقول: “هذه ليست النهاية، بل هي البداية.”

وكشفت أيضًا رودريجاز الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل “أنا جورجينا” الذي يحمل عبارة “كنت أبيع حقائب في شارع سيرانو والآن أجمعهم.”

في الإعلان الدعائي الخاص بالمسلسل، نرى جورجينا وهي تغلف هدايا للأطفال الذين تتبرع لهم بالتعاون مع منظمة “مستقبل جديد” الاسبانية لحماية الأطفال.

وفي إحدى اللقطات، تبكي بينما يُقرأ لها خطابًا من أحد الأطفال الذي كتب: “أنت فائقة العطف يا جورجينا. أتمنى لو كان العالم كله مثلك.”

لماذا تعارض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز؟

كشفت صحيفة إسبانية، شهر سبتمبر 2021، سبب رفض والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زواجه من صديقته  العارضة الأرجنتينية الأصل جورجينا رودريغيز.

وقالت صحيفة “ماركا” إن دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، تعارض زواجه من رودريغيز، لاعتقادها بأن الأخيرة طامعة في أموال ابنها ولديها دوافع اقتصادية لا غير.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن ونالدو يبدو سعيدا جدا بعلاقته مع رودريغيز، التي يشاركها حياة عائلية في مانشستر، حيث يعيشان مع كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا”.

وأضافت أن “رودريغيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف المحتمل”.

وأشارت “ماركا” إلى أن تقارير إعلامية نقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن “أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها”.

وأضافت الصحيفة أنه “على ما يبدو، يعتقد أبناء أفيرو الآخرون الأمر نفسه، مما يعني أن معارضة أجراس الزفاف داخل عائلة العريس قوية”.

وتابعت: “سيحدد الوقت ما إذا كان مهاجم مانشستر يونايتد يستمع لوالدته”.

وروت جورجينا رودريغيز قصة لقائها الأول مع رونالدو، في السابق بالقول: “التقيت به لأول مرة في متجر غوتشي عام 2016، حيث كنت أعمل كمساعدة مبيعات، ثم تكرر اللقاء بعد أيام في محل آخر، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة”.

أنجبت جورجينا رودريغيز ابنتهما “آنا مارتينا”، في نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم الدون البرتغالي “إيفا وماثيو” من قبل أم بديلة.

ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 11 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.

وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في جانفي 2017 ، عندما حضرت معه إلى حفل جائزة “الكرة الذهبية” التي توج بها البرتغالي.

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التعليقات
4
  • احمد

    المشاهيير مثاليين في الملاعب او الافلام لكن في الحياة الانسانية والفطرة الطبيعية فمنطق الاباحية عندهم شيئ طبيعي لان الغرب فتح لها الابواب المشرعة فاغلب العلاقات هي خارج اطار الزواج ومحرمة طبعا في ديننا لكن بعض الجهلى بالدين او المتمردين عليه يريدون لهذه الاباحية ان تنتشر عندنا وتصبح شيئا عاديا

    1
  • حبيبي احمد يكفي

    اذا كان الزواج قدر وقضاء فلماذا الطلاق وهل أبغض الحلال هو الحل ام الحلال مشروع مزدوج يعيش ليعيش حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا

    -1
  • mohamed

    الانثى هي عدوة الانثى

    3
  • وجهة نظر،

    هو اصلا ليس متزوج و اذكر مرة انهم قدموه في برنامج على قناة جزائرية على انه مثال يقتدى به في العلاقة الزواجية و كثرة الاولاد.

    17

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