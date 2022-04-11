بالفيديو: استشهاد فلسطينية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي

استشهدت امرأة فلسطينية، ظهر الأحد، بعدما أطلق عليها جنود الاحتلال النار على مسافة قريبة.

ونقل “تلفزيون فلسطين” الذي وثّق الجريمة، مشهد إطلاق الرصاص الحي على السيدة غادة إبراهيم السباتين عندما كانت تمر بالقرب من حاجز عسكري في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وادّعى جيش الاحتلال أن الشهيدة ( أرملة أم لـ 6 أبناء) حاولت تنفيذ عملية طعن، لكنّ شريط الفيديو المصور الذي وثّق عملية إطلاق النار عليها كشف أنها لم تكن تحمل بيدها أي شىء.

وقال شهود عيان لموقع “عرب48″، إن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطنة – لم تعرف هويتها بعد – أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج”.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين الحاضرين في المكان وجنود الاحتلال الذين ردّوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز دون تسجيل أي إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق عن استشهاد السيدة الأربعينية، حيث وصلت مستشفى بيت جالا مصابة برصاصة في الفخذ أدت إلى قطع شريان في الساق، ما جعلها تفقد كمية كبيرة من الدم.