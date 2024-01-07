بالفيديو.. استشهاد نجل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين
أعلنت قناة الجزيرة عن استشهاد نجل مراسلها في غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس.
وقال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس، خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.
استشهاد الصحفي حمزة نجل الزميل #وائل_الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Ofyx0q2BZH
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024
استهداف سيارة الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة الأمر الذي تسبب باستشهادهما… pic.twitter.com/raTSObJBpZ
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 7, 2024
ونشر مكتب الجزيرة في فلسطين فيديو لوائل الدحدوح وهو يودع ابنه الشهيد بتقبيل يديه والدموع الحرى في عينيه، وفيديو آخر وهو يحتضن ابنته.
الزميل وائل الدحدوح يودع نجله الشهيد الصحفي حمزة الدحدوح الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في رفح#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/fBKeRycUQW
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 7, 2024
بالفيديو .. عائلة الدحدوح تودع شهيدها حمزة وائل الدحدوح بالدموع#سرايا
https://t.co/BrOJQYT2dV pic.twitter.com/DmXlHBgYEZ
— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) January 7, 2024
يذكر أن حمزة وائل حمدان الدحدوح من مواليد 7 جويلية 1996 في غزة، هو صحفي ومصور فلسطيني، يحمل درجة البكالوريس في الصحافة والإعلام من جامعة الأزهر في غزة.
وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.
آخر تدوينة نشرها حمزة الدحدوح عبر حسابه على منصة إكس كانت حث والده على مواصلة الصبر، خاصة وأن الأخير تعرض لكثير من الصدمات مؤخرا، أبرزها وفاة أفراد من عائلته وإصابته بقصف صهيوني.
إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت•••#غزة #وائل_الدحدوح #معلش @WaelDahdouh pic.twitter.com/l1ZQMJMTd0
— Hamza Dahdouh (@hamzadah1996) January 6, 2024
وتضامن مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مع وائل الدحدوح، الذي أعطى عديد الأمثلة في الثبات والصبر برغم تتالي المصائب عليه، معتبرين استشهاد ابنه البكر حمزة بمثابة طعنة جديدة في صدره، فيما أطلق عليه البعض لقب “أيوب العصر”.
“سُلِب ابنه البكري أيضًا ..
غَصَّة أُخرى في صدر “وائل الدحدوح”، ويقينًا أنَّه مازال على عهده قائم.
لم يقولوا عنه عبثًا:
أبونا بالصبر، أبونا بالصحافة، أبونا بالفصاحة، أبونا بكل شئ”. pic.twitter.com/gOdaazx9i2
— نُسَيبة. (@_Nosayba_) January 7, 2024
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة لحظة إصابة حمزة داخل سيارة كانت تقله رفقة صحفي آخر، وتلقين الشهادة له من قبل المسعف، ثم استشهاده متأثرا بإصابته البالغة.