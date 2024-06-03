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رياضة

بالفيديو.. استقبال تاريخي لمورينيو في فنربخشة التركي

عمر سلامي
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بالفيديو.. استقبال تاريخي لمورينيو في فنربخشة التركي
ح.م
المدرب مورينيو

أقام نادي فنربخشة التركي، حفلا كبيرا لتقديم مدربه الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بحضور آلاف المشجعين.

وتم تقديم مورينيو أمام الآلاف من مشجعي فنربخشة، الذي احتفلوا بقدوم المدرب الأسطوري، الذي وقع عقده في ملعب “سوكرو ساراج أوغلو”، الأحد، وسط ترحيب جماهيري تاريخي.

وسبق لمورينيو تدريب العديد من الأندية الأوروبية العملاقة مثل تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، وكانت آخر تجربة له مع نادي روما.

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