بالفيديو.. استقبال حار لبن ناصر في مركز تدريبات ميلان
حظيّ الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر باستقبال حار، من طرف زملائه ومسؤولي ميلان، خلال زيارته مركز تدريبات النادي.
ونشر النادي الإيطالي، مقطع فيديو، لبن ناصر، الذي تابع التدريبات لأول مرة منذ خضوعه لعملية جراحية.
▫️عودة اسماعيل بن ناصر مجدداً إلى ميلانيللو 🥹
❤️🖤
[@qtr_alaz] pic.twitter.com/poknyPOlfC
— أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) May 23, 2023
والتقى الدولي الجزائري، بزملائه في الفريق الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، كما يظهر مقطع الفيديو، بن ناصر وهو يتبادل أطراف الحديث، مع مدربه بيولي، والمدير الرياضي للنادي باولو مالديني.