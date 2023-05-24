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رياضة

بالفيديو.. استقبال حار لبن ناصر في مركز تدريبات ميلان

عمر سلامي
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بالفيديو.. استقبال حار لبن ناصر في مركز تدريبات ميلان
ح.م
اسماعيل بن ناصر

حظيّ الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر باستقبال حار، من طرف زملائه ومسؤولي ميلان، خلال زيارته مركز تدريبات  النادي.

ونشر النادي الإيطالي، مقطع فيديو، لبن ناصر، الذي تابع التدريبات لأول مرة منذ خضوعه لعملية جراحية.

والتقى الدولي الجزائري، بزملائه في الفريق الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، كما يظهر مقطع الفيديو، بن ناصر وهو يتبادل أطراف الحديث، مع مدربه بيولي، والمدير الرياضي للنادي باولو مالديني.

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