بالفيديو.. استقبال شعبي كبير للمنتخب المصري بعد التألق في المونديال
حظي وفد المنتخب المصري باستقبال شعبي كبير، بعد عودته من المشاركة في المونديال.
وتنقلت الجماهير المصرية إلى طريق العلمين لاستقبال أشبال المدرب حسام حسن، الذين تألقوا في المونديال، وكانوا على مشارف تحقيق انجاز تاريخي كبير، لولا المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراتهم أمام الأرجنتين، في إطار الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.
الأسطورة محمد صلاح من الحافلة الآن مع الجماهير المصرية🇪🇬❤️ pic.twitter.com/SwXyNorZeI
— عالم صلاح (@SalahWorld11) July 10, 2026
وبعد الخروج من المطار، صعد لاعبو المنتخب المصري، وأعضاء كل البعثة، إلى حافلة مكشوفة لتبادل التحية مع الجماهير التي تنقلت من أجل التعبير عن افتخارها بما قدمه المنتخب، والاعتزاز بالروح القتالية التي أظهرتها عناصر التشكيلة خلال مشاركتها في المونديال.
وستحظى بعثة المنتخب المصري، غدا السبت، باستقبال رسمي من طرف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في الأوتوبيس المكشوف .. مشاعر وطنية ولحظة فخر بين المنتخب الوطني والجماهير المصرية العظيمة#tentv pic.twitter.com/wcFLs2Dv2k
— TeN TV (@TeNTVEG) July 10, 2026