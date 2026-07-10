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رياضة

بالفيديو.. استقبال شعبي كبير للمنتخب المصري بعد التألق في المونديال

عمر سلامي
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بالفيديو.. استقبال شعبي كبير للمنتخب المصري بعد التألق في المونديال
ح.م
استقبال شعبي كبير للمنتخب المصري

حظي وفد المنتخب المصري باستقبال شعبي كبير، بعد عودته من المشاركة في المونديال.

وتنقلت الجماهير المصرية إلى طريق العلمين لاستقبال أشبال المدرب حسام حسن، الذين تألقوا في المونديال، وكانوا على مشارف تحقيق انجاز تاريخي كبير، لولا المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراتهم أمام الأرجنتين، في إطار الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وبعد الخروج من المطار، صعد لاعبو المنتخب المصري، وأعضاء كل البعثة، إلى حافلة مكشوفة لتبادل التحية مع الجماهير التي تنقلت من أجل التعبير عن افتخارها بما قدمه المنتخب، والاعتزاز بالروح القتالية التي أظهرتها عناصر التشكيلة خلال مشاركتها في المونديال.

وستحظى بعثة المنتخب المصري، غدا السبت، باستقبال رسمي من طرف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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