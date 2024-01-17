بالفيديو.. استقبال وائل الدحدوح في قطر يشعل الشبكات والاحتلال يروج لرواية جديدة بشأنه!

أشعل الفيديو الذي وثق لحظة وصول مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة، وائل الدحدوح، إلى قطر لتلقي العلاج، واستقباله بحفاوة من قبل زملائه، شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصل وائل الدحدوح، إلى العاصمة الدوحة، مساء الثلاثاء، وأثار فيديو وصوله إلى قطر تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصة “إكس”، من مدونين وصحفيين.

وأعرب نشطاء عن سعادتهم بخروج “أيوب عصره” من قطاع غزة لتلقي العلاج، بعد مدة من إصابته جراء تعرضه للقصف،خاصة وأنه مر بظروف نفسية سيئة للغاية بعد مقتل أفراد من عائلته، زوجته وحفيده وعدد من أولاده.

ونشر تامر المسحال، معد ومقدم برنامج “ما خفي أعظم” على شاشة الجزيرة، صورة أظهرته وهو يُقبل رأس الدحدوح وعلق عليها بالقول: “قبلة على جبين القامة”.

وقالت شبكة “الجزيرة” عبر صفحتها الرسمية على “إكس”: “وصول الزميل وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج”.

ونشرت مقطع فيديو للحظة وصول الدحدوح، الذي لفت أنظار العالم بصبره على مقتل زوجته وأبنائه خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى الدوحة حيث كان باستقباله عدد من زملائه.

في ذات السياق بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالترويج لرواية جديدة بشأنه، من خلال حساب مزيف مرتبط بحساب الصحفي إيدي كوهين ويحمل اسم هدى جنات والذي ادعى أن الإعلامي البارز هرب من غزة ليكون مع هنية ومشعل بعد انكشاف أمره.

وادعى الحساب المعروب بالترويج لروايات الاحتلال الزائفة التي يحاول من خلالها تشويه صورة المقاومة وتبرير جرائمه في حق الأطفال والصحفيين، أن وائل الدحدوح عضو في حركة حماس بغطاء مراسل قناة الجزيرة.

يذكر أن مراسل الجزيرة انتقل إلى قطر بهدف تلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في يده يوم 15 ديسمبر، إثر غارة جوية في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، استشهد فيها مصور الشبكة، سامر أبو دقة.

وأوضح الدحدوح -آنذاك- أن استهدافهما تم بعد مرافقتهما سيارة إسعاف، إذ كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى سامر أبو دقة.

وأضاف: “حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المَشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ”، مشيرا إلى أنه قطع مئات الأمتار بعد إصابته محاولا إيقاف النزيف حتى وصل إلى رجال الإسعاف.

وارتقت زوجة الدحدوح وابنه البالغ من العمر 15 عاما وابنته البالغة من العمر 7 سنوات وحفيده الرضيع، على إثر غارة صهيونية جوية جنوب غزة يوم 25 أكتوبر الماضي، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة.

وفي السابع من جانفي الجاري، فُجع الدحدوح باستشهاد نجله الأكبر الصحفي حمزة، مع زميله مصطفى ثريا، عندما استهدف الاحتلال سيارتهما في غزة.

وسبق للاحتلال الإسرائيلي أن ألصق تهمة الارهاب بالصحفيين الشهيدين حمزة الدحدوح، نحجل مراسل الجزيرة، وزميله مصطفى ثريا.

وخلال أكثر من 100 يوم من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ظل الدحدوح حاضرا على شاشة الجزيرة على مدار الساعة مغطيا تطورات الحرب، خصوصا في جانبها الإنساني ومعاناة سكان القطاع.

من تكون هدى جنات؟

أُنشئ حساب من تُدعى هدى جنّات على منصة إكس في أكتوبر عام 2020 فقط، ويتابعه قرابة 36 ألف مستخدم.

بحث “مسبار” عن هوية صاحبة الحساب وتبيّن أنّها مجهولة. تُعرّف نفسها بأنها صحافية تعمل لدى يومية ذا غارديان البريطانية، وحاصلة على شهادة دكتوراه في الإعلام والفلسفة، لكن لا ذكر لاسم هدى جنّات على موقع ذا غارديان ولا وجود لما يدل على أنها عملت أو تعمل لدى الصحيفة.

كما لا تذكر حساباتها معلومات أخرى عنها كالموقع الجغرافي أو المنطقة التي تعيش فيها، أو أيُّ بيانات شخصية تشير إلى هويتها.

وزعمت مواقع عربية نقلت كتاباتها قبل سنوات أنها كاتبة سورية، في حين أشارت مواقع أخرى إلى أنّها مغربية.

وعندما بحث “مسبار” عن أصل صورتها الشخصية المستخدمة في بعض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نشرتها مواقع عربية على أنّها للمدعوة هدى جنّات، ظهر له أنّ الصورة منتشرة منذ سنوات على مُنتديات إلكترونية ضمن مجموعة صور “فتيات باكستانيات جميلات”.

ووجّهت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات عدّة لحساب هدى جنات، بينها أنّ من يديره هو الناشط الإسرائيلي إيدي كوهين.

راجع “مسبار” تفاعل الحسابين ووجد أنّهما نقلا عن بعضهما منشورات وادعاءات مضلّلة داعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الحالي على قطاع غزة، كما لاحظ وجود تفاعل بينهما على المنشورات المناهضة للعرب بشكلٍ عام. وتعلّق هدى جنات على منشورات كوهين، فيما يعيد كوهين مشاركة منشوراتها.

ويروّج حساب هدى جنات للروايات الإسرائيلية حول الأنفاق وغيرها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ويُشارك إيدي كوهين تلك المنشورات. كما يُشارك حساب هدى جنات الادعاءات أيضاً من حسابات إسرائيلية أخرى.

كما روّج ذات الحساب، في 14 نوفمبر، دعوة للمغاربة للتطبيع مع إسرائيل، والوقوف ضد من يرفض ذلك من مواطنيهم.