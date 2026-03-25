بالفيديو.. استلام دفعة جديدة من الحافلات المستوردة لفائدة “إيتوزا”

تم، مساء الثلاثاء، استلام الدفعة الثانية من الحافلات المستوردة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري لكل من ولايات الجزائر، عنابة ووهران، وذلك في إطار تجديد حظيرة النقل وتحسين الخدمة العمومية.

وتبعا لبيان وزارة الداخلية، تم توزيع الحافلات الجديدة على عدد من المؤسسات العمومية للنقل، حيث استفادت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر (إيتوزا) من 100 حافلة جديدة بسعة تصل إلى 100 راكب للحافلة الواحدة، كما استلمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية عنابة 50 حافلة جديدة بسعة 70 راكبا، فيما استفادت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية وهران من 50 حافلة جديدة بنفس السعة

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج متواصل لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري وفق رزنامة مدروسة، على أن تشمل العملية تدريجياً مختلف مؤسسات النقل عبر ولايات الوطن.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية، ومواكبة متطلبات النقل الحضري، إلى جانب تسريع وتيرة عصرنة أسطول الحافلات بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويرتقي بالأداء على المستوى الوطني.