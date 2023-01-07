بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بمنصة كبار الشخصيات في افتتاح خليجي 25

شهدت منصة كبار الشخصيات بملعب البصرة، اشتباكات بالأيدي في افتتاح بطولة خليجي 25.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة نشوب مشاجرة بالأيدي وتدافع على منصة كبار الشخصيات في ملعب البصرة الدولي.

وقبل حالة التدافع التي حدثت على منصة كبار الشخصيات، شهد ميدان ملعب البصرة، نزول عدد من المشجعين، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الشرطة من أجل الحفاظ على أمن الحضور.

وتسببت الفوضى في تعذر دخول ممثل أمير الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد ناصر، لمراسم الافتتاح.

وافتتحت منافسات بطولة خليجي 25، بمدينة البصرة العراقية، مساء الجمعة، بحفل كبير تخللته عدة فقرات متنوعة.

وعرف الحفل حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، وكبار الشخصيات الخليجية، إلى جانب عدد من الوزراء العرب والسفراء من مختلف البلدان.