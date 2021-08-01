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بالفيديو.. اشتباكات طائفية في لبنان على خلفية ثأر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. اشتباكات طائفية في لبنان على خلفية ثأر

انتشرت قوات الجيش اللبناني، الأحد، في منطقة خلدة، إثر وقوع اشتباكات طائفية غداة مقتل شخص بالرصاص خلال حفل زفاف، السبت، في جريمة ثأر.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له إنه “أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسماع إطلاق نار وقذائف “أر بي جي” بكثافة في في مناطق مختلفة جنوبي بيروت، مما سبب حالة توتر وهلع بين السكان، وذلك تزامنا مع مرور موكب تشييع علي شبلي الذي قُتل في حفل زفاف.

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