بالفيديو.. اعتداءات على غافي وتصرفات المنتخب الأرجنتيني تثير الجدل

بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، اعتدى بعض لاعبي الأرجنتين على لاعب المنتخب الإسباني، غافي، كما بدرت من منتخب “التانغو”، تصرفات أثارت الجدل.

وحسب تقرير، القناة الفرنسية “أر أم سي”، فإن لياندرو باريديس اعتدى على غافي وإريك غارسيا، كما وجه ناويل مولينا ضربة إلى رودري.

وأفادت التقارير بأن روبرتو أيالا، أحد أفراد الجهاز الفني للأرجنتين، صفع داني أولمو.

كما أشارت التقارير أيضًا إلى أن لاعبي الأرجنتين أداروا ظهورهم لمنصة التتويج أثناء مراسم تسليم الجوائز.

وباستثناء ليونيل سكالوني، لم يحضر أي عضو من بعثة المنتخب الأرجنتيني المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وهو ما أثار استياء وسائل الإعلام.

ولم يتجرع المنتخب الأرجنتيني، مرارة الهزيمة في المباراة النهائية، وكانت سلوكاته مثيرة للجدل والاستياء من طرف المتتبعين.

ورأى الكثير من محللي القنوات التلفزيونية التي نقلت المباراة، أنه على المنتخب الأرجنتيني، أن يتعلم تقبل الهزيمة، خاصة وأن المنافس كان الطرف الأفضل، في أغلب فترات اللقاء.