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بالفيديو.. اعترافات صادمة للإرهابيين المقبوض عليهم بسكيكدة
الجزائر

بالفيديو.. اعترافات صادمة للإرهابيين المقبوض عليهم بسكيكدة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. اعترافات صادمة للإرهابيين المقبوض عليهم بسكيكدة

نشرت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء،  فيديو لاعترافات أدلى بها الإرهابيون المقبوض عليهم في سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وجاء في اعترافات أمير السرية الخاصة لعبد المالك درودكال قوله إنه تم التأكيد من طرف أبوعبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم بين أمير التنظيم والعربي زيطوط عن طريق وسيط سري ثقة.

كما كشف إرهابي آخر عن مشاركته في تهيئة سيارة مفخخة واستهداف مقر شرطة في مقدام.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت، الأربعاء، عن بث اعترافات حصرية أدلى بها الإرهابيون المقبوض عليهم في سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الإرهابيين تم القبض عليهم في عملية التمشيط التي قامت بها مفارز الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 16 مارس 2022،  التي تمت بغابة واد الدوار قرب بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة.

وأضاف البيان أن الاعترافات تضمنت تفاصيل حول نشاطهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهابية  إلى غاية توقيفهم.

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