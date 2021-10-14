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الجزائر

بالفيديو.. اعترافات لمتورطين في مخطط مسلح ضد الجزائر بدعم مغربي صهيوني

الشروق أونلاين
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تمكنت مصالح الأمن الوطني بحر هذا الأسبوع، من تفكيك نشاط جماعة إجرامية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية “الماك”، وتوقيف 17 مشته فيه، وبث التلفزيون الجزائري اعترافات وصفت بالصادمة لعناصر من المجموعة، كشفوا فيها عن جوانب من هذا المخطط.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، “تنشط هذه الجماعة على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة، مع توقيف 17 مشته فيه، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية، وذلك بتواطؤ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية.

الامن الوطني

الأدلة الرقمية واعترفات المشتبه فيهم المتوصل إليها خلال التحقيق الابتدائي، كشف أن أعضاء هذه الجماعة الإرهابية كانت على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر الفضاء السبيرياني، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا في إشارة إلى المغرب.

وأضاف: عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم، التي تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مكنت من حجز وثائق ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات الكيان الصهيوني، أسلحة وعتاد حربي، رايات ومناشير تحريضية خاصة بالمنظمة الإرهابية الماك.

وبث التلفزيون الجزائري اعترافات وصفت بالصادمة لعناصر من المجموعة، كشفوا فيها عن جوانب من هذا المخطط، فيما أظهرت تحريات للأمن الوطني، امتدادات االشبكة بين الكيان الصهويني والمملكة المغربية.

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التعليقات
18
  • Noh

    😁 أعجبني الفيلم

    74
  • مخمد اشيشي

    إلى ليلى المروكي نعم الشعب يصدق هذه الحقاءق وليست خزعبلات.. من لم يصدق هذه الحقائق هي الفءة التي باعت شرفها للمخزن وبني صهيون وهي الفءة معروفة عند الشعب الجزاءري. لكن تأكد بأن نهاية المملكة عن قريب .. العارفين بخبايا السياسة يقولون بأن مخمد أشيشي هو آخر ملوك المغرب من فضلكم أنشرو تعليقاتي وإلا لن أتصفح هذه الجريدة مجددا

    -129
  • معسكري

    اااااااا و الله غير نستعرف بكم ما شاء الله

    -69
  • Abdo

    فيلم سئ الاخراج

    150
  • ABDELLAH Sahraoui

    لا تعليق!

    110
  • Karim

    قد لا نتفق مع الدولة لكن أن نتواطأ مع الأجانب لتحطيم البلاد و خلق الفتنة و الفساد فهذا ليس من سيمة الأحرار.

    -84
  • Nacer

    ينبغي على الدولة إنزال أشد العقوبات على هؤلاء المجرمين .

    -92
  • ليلى

    هل تظنون أن الشعب سيصدق هذه الخزعبلات ؟؟

    148
  • الماحي

    الجزائر عصية على الاعداء--محصنة بدماء الشهداء--لابد من الخروج من موقع الدفاع الى موقع الهجوم

    -118
  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    لقد قالها ليفي الصهيوني بعد ليبيا سيأتي دور الجزائر..لكن اصتدموا بشعب عنيد و رجال لن تنام أعينهم لكي تبقى الجزائر شامخة شموخ الجبال برجالها و نسائها إلى أبد الآبدين...رغما عن أنف أي عدو كان من قريب أو بعيد

    -100
  • ابن الجزائر

    شبعتونا مقروط

    131
  • حسام

    هذا هو الضحك على الاذقان

    130
  • برافو

    تواصل سيبرياني؟ قبل امتحانات الباك أم بعد الامتحانات؟

    105
  • banix

    وصلنا للمسقي

    93
  • الموغريب حقرونا

    الموغريييب

    100
  • احمد

    تحية خالصة لرجال ألامن الوطني.

    -88
  • من الجنوب

    نريد معرفه هده الادله الدامغه......

    122
  • YASSIR

    هل نصدق من قالت أن الملعب في أبهى حلة . فعلا الجزائر في أبهى حلة....

    114

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