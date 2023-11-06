بالفيديو.. اعتقال العشرينية الفلسطينية “عهد التميمي” وبن غفير يبارك لجنوده هذا النصر العظيم!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة اعتقال الأسيرة المحررة عهد التميمي من طرف جنود جيش الاحتلال، الذين حياهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ذلك وكأنهم حققوا إنجازا عظيما!!

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد ألقت قوات إسرائيلية، الإثنين، القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، فيما أعلن جيش الاحتلال أن التهمة التي تواجهها هي “التحريض على الإرهاب”.

تغطية صحفية: “لحظة اعتقال قوات الاحتلال للأسيرة المحررة عهد التميمي بعد اقتحام منزل عائلتها في قرية النبي صالح برام الله.”#هولوكست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/jedGwDnNCK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 6, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن “قوات إسرائيلية اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح”، شمال غرب رام الله، كما أشارت الوكالة إلى أنه تم اعتقال شاب من قرية دير قديس شمال غرب رام الله أيضًا.

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس “أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح. أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب”.

في ذات السياق كشف موقع “واينت” العبري أن اعتقال عهد التميمي، جاء بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع “إنستغرام” هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية عاثت خراباً بمنزل عهد قبيل اعتقالها.

ونشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صورة لاعتقال التميمي وهي مكبلة، وذلك على منصة إكس، وقال: “تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلت عهد التميمي من النبي صالح”.

وأضاف: “أدينت سابقا بمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب أعربت عن تعاطفها ودعمها للبشر (النازيين) على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى عدم التسامح مع الإرهابيين وداعمي الإرهاب”.

وتعليقا على الحادثة قال نشطاء إن بن غفير يتباهى باعتقال جنوده الجبناء لشابة عشرينية وكأنهم حققوا إنجازا عظيما، داعين لإطلاق سراحها و”الاسترجال” على المقاومة التي كبدتهم خسائر فادحة وليس على النساء والأطفال.

يذكر أن عهد التميمي، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، ناشطة فلسطينية من مواليد قرية النبي صالح، برزت إعلامياً منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح، في أوت 2012.