بالفيديو.. اعتقال حراق جزائري باسبانيا يشتبه بتورطه في مقتل جمال بن اسماعين

أعلنت وسائل اعلام اسبانية توقيف الحرس المدني لحراق جزائري مشتبه به في مقتل الشاب جمال بن اسماعين وحرقه حيا، بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن شهر أوت الماضي.

وأوضحت صحف اسبانية أن الشرطة قامت بتوقيف مهاجر غير شرعي من جنسية جزائرية وصل على متن قارب لشواطئ ألميريا.

وكشفت المصادر ذاتها أن الشاب الموقوف يشتبه في صلته بقتل الشاب جمال بن إسماعيل، وكان يحمل معه آلة حادة.

ونشر خبير سياسة الهجرة، روبين بوليدو، فيديو يظهر اعتقال الشخص المشتبه به لحظة نزوله من القارب.

مقتل جمال بن اسماعين: وضع 83 متهما رهن الحبس و4 تحت الرقابة القضائية

وبتاريخ 26 أوت 2021، أمرت محكمة سيدي أمحمد، الخميس، بإيداع 83 متهما في قتل الشاب جمال بن سماعين الحبس، بينما تقرر وضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأكدت الشروق نيوز انتهاء التحقيق مع المشتبه فيهم في مقتل جمال، أين ارتفع عدد المشتبه بهم الذين تم إيداعهم الحبس إلى 88 شخصا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم وضع 4 مشتبه فيهم في نفس القضية تحت إجراءات الرقابة القضائية.

ايداع 41 متهما آخر في قتل جمال بن اسماعيل الحبس المؤقت

أمرت، الأربعاء، محكمة سيدي أمحمد بإيداع 41 متهما في قتل الشاب جمال بينهم 3 نساء، رهن الحبس المؤقت.

وتم تقديم 92 متهما في قضية اغتيال جمال بن اسماعين،الإثنين، أمام وكيل الجمهورية الذي شرع في الاستماع لهم.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها القتل العمدي والتنكيل بالجثة وحرقها، الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وأعمال تخريب تمس أمن الدولة.