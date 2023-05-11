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جواهر

بالفيديو.. اعتقال شابة مغربية تفاخرت بكسر واجهة محل بغرض السرقة

جواهر الشروق
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بالفيديو.. اعتقال شابة مغربية تفاخرت بكسر واجهة محل بغرض السرقة
الحرة
الشابة المغربية وهي تحطم واجهة المحل

اعتقلت الشرطة المغربية شابة تفاخرت أمام الملأ بكسر واجهة محل في أحد شوارع العاصمة، الرباط، بعد تداول فيديو الحادثة عبر الشبكات.

وقالت صحف محلية إن ولاية أمن الرباط تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، عقب انتشار مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صبيحة الأربعاء.

وأظهر المقطع المصور “سيدة في حالة غير طبيعية” عمدت إلى تكسير الواجهة الزجاجية لمحل تجاري بحي أكدال بمدينة الرباط وسرقة بضاعة كانت معروضة به.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، كشفت أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح منطقة أمن “حسان أكدال” بمدينة الرباط.

ووفقا للبيان فقد “أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المغربية المشتبه فيها بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

وأوضح مصدر أمني أنه قد جرى وضع بالمشتبه فيها “تحت تدبير الحراسة النظرية”، حيث تخضغ للتحقيق للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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