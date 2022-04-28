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بالفيديو.. اعتقال عشرات الأشخاص في المغرب بسبب المجاهرة بالإفطار

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. اعتقال عشرات الأشخاص في المغرب بسبب المجاهرة بالإفطار
أرشيف
تعبيرية

اعتقلت الشرطة في المغرب عشرات الأشخاص بتهمة المجاهرة بالإفطار في رمضان، بعد أن ضبطوا وهم يتناولون الطعام بأحد المطاعم بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ما ذكرته صحف محلية، فقد أوقفت السلطات المختصّة مجموعة من الشباب المغاربة بتهمة “الإفطار العلني” خلال نهار  رمضان بعد ضبطهم في مطعم صيني.

وتمّ إطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاستماع إليهم وفتح تحقيقات تمهيدية في حقّهم، حسب المصادر ذاتها.

ونقل موقع “الحرة” عن مصدر أمني، أن توقيف المتّهمين جاء “بعد تداول منشورات عن تجمّع عدد من الأشخاص من أجل المجاهرة بالإفطار، واستفزاز مشاعر السكّان”.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لما يفترض أنها لحظة توقيف المتّهمين بالمجاهرة بإفطار رمضان.

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