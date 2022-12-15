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رياضة

بالفيديو.. اعتقال مشجعين مغربيين إثر اشتباكات مع الشرطة في بروكسل

عمر سلامي
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بالفيديو.. اعتقال مشجعين مغربيين إثر اشتباكات مع الشرطة في بروكسل
ح.م
إشتباكات بين مشجعين مغربيين والشرطة في بروكسل

اعتقلت الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل، سهرة الأربعاء، عددا من مشجعي المنتخب المغربي إثر اشتباكات عقب الهزيمة أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، نقلا عن الشرطة أن المشجعين المحتجزين يواجهون اتهامات الإخلال بالنظام العام وإتلاف سيارتي شرطة وحيازة ألعاب نارية محظورة.

وألقى المشجعون الذين بلغ عددهم حوالي 100 مشجع، تجمعوا قرب محطة بروكسل الجنوبية ألعابا نارية على أفراد الأمن الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب.

كما أضرم المشجعون النار في أكياس قمامة وصناديق ورقية. وردت الشرطة بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع.

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