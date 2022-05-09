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بالفيديو.. اعتقال مغربية بتركيا بعد إهانة الرئيس أردوغان

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. اعتقال مغربية بتركيا بعد إهانة الرئيس أردوغان
ح.م
السائحة المغربةي رفقة الشرطة التركية

اعتقلت السلطات التركية، سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن السائحة المغربية وصفت خلال تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب ترك، تركيا بـ”الدولة الإرهابية”، كما شتمت أردوغان.

وبناء عليه أبلغ أصحاب المحال التجارية في المنطقة قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت المرأة المغربية.

يذكر أن هناك الآلاف من الأشخاص محتجزون في تركيا بتهمة إهانة أردوغان والدولة، وحكم على العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال عشرات الأجانب بالتهمة ذاتها.

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