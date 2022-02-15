بالفيديو.. افتتاح مكتبة باسم العلامة ابن باديس في مالي

افتتح الداعية الدكتور البحريني، حسن الحسيني مكتبة باسم العلامة الجزائري عبد الحميد بن باديس في مالي، حسبما أفادت جمعية العلماء المسلمين.

وجاء في منشور للجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “هذا الرجـل الدكتور حسن الحسيــني يستحق الإشادة والتكريم ، بارك الله فيه”

وأضاف: “خدم الجزائرمن خلال جمعية العلماء وابن باديس تحديدا بافتتاحه معــهدا علميا شرعيا في الهند باسم ابن باديس والإبراهيمي، وأصدر كتابا مميزا عن ابن باديس، وأنتج سلسلة تلفزيونية باسم “أيام ابن باديس ” سبقت إذاعتها على بعض القنوات الجزائرية في رمضان وغير رمضان”..

وتابع: “وهاهـو يفتتح صرحا مهما في دولة مالي الشقيقـة سماه مكتبة الإمام عبد الحميد ابن باديس، وهو مشروع من المشاريع الثقافية والدينية الكـبرى في هذه الدولة الشقيقة يعلي من شأن وقدر ابن باديس، وقبل ذلك، يعلي من شأن وقدر الجزائر كلها”.

وختاما أردف: “ألا يســتحق هذا الداعية العامل المتبصّر والمتمكن تكريما، من الجزائر كلها، يناسب جهوده ومقامه .بارك الله فيه وفي علمه وجهده.إن حبه لابن باديس وللجزائر حبّ كبير جزاه الله كل خير “.