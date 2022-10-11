بالفيديو.. افتتاح منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء، على افتتاح منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في هذا المنتدى الثاني من نوعه، بعد نسخة 2016، عدد من المسؤولين والمتعاملين الجزائريين والأوروبيين، على غرار وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون.

ويتضمن برنامج المنتدى الذي يستمرّ ليومين، عروضا لخبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين.

كما سيشهد المنتدى عقد اجتماعات، وتنظيم معرض للمؤسسات المشاركة، من أجل بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ويهدف اللقاء إلى “تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، للدخول في شراكات متبادلة المنفعة، في خضم الوضع الطاقوي الراهن”.

وتنقل أشغال المنتدى عبر بثّ مباشر على موقع يوتيوب: