بالفيديو..  الأستاذة ضحية الطعن بباتنة تجتاز امتحان الترقية

اجتازت، السبت، الأستاذة ضحية الطعن بباتنة ريحانة بن شية امتحان الترقية في المستشفى الجامعي.

وظهرت الأستاذة ضحية الطعن في فيديو على كرسي متحرك رفقة عدد من المشرفين على إجراء المسابقة.

وطمأنت الأستاذة ريحانة الجزائريين وتلاميذها بأن حالتها الصحية في تحسن، شاكرة لهم وقفتهم إلى جانبها ودعواتهم لها بالشفاء العاجل.

وقالت في تصريح لها للشروق نيوز: “أحاول أن أكون في المستوى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

فيما يخص زملائي وتلاميذي ولكل الشعب الجزائري أقول أنا بخير وفي تحسن بفضل الله وبدعواتهم”.

بالفيديو.. هذا ما دار بين وزير التربية والأستاذة ضحية الطعن بباتنة

ويوم 12 جانفي 2023، قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة ستقف إلى جانب الأستاذة ضحية الطعن بباتنة وأنه سيتم توفير كل الظروف الملائمة لتمكينها من اجتياز امتحان أستاذ رئيسي شفويا.

وأوضح بلعابد لدى تنقله لزيارة الطبيبة المصابة أن امتحان أستاذ رئيسي الذي تقدمت للمشاركة فيه الأستاذة سيتم إجراؤه داخل المستشفى خصيصا لها.

وتابع الوزير قائلا “إن الحالة الصحية للمريضة تجاوزت مرحلة الخطر، مشيرا إلى أنه تابع حالتها الصحية لحظة بلحظة وتحدث إلى الطاقم الطبي الذي طمأنه بتحسنها التدريجي”.

بالصور.. بلعابد وكريكو يزوران الأستاذة التي تعرضت للطعن بباتنة

وقام وزير التربية عبد الحكيم بلعابد بتاريخ 12 جانفي 2023، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بزيارة إلى المستشفى الذي ترقد فيه الأستاذة التي تعرضت للطعن من قبل تلميذها بباتنة.

وحسب إذاعة باتنة الجهوية، وقف الوزير بلعابد ووزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو على الوضع الصحي للأستاذة ريحانة بن الشية في المستشفى الجامعي بباتنة.

من جانبه، عبر وزير الصحة عبد الحق سايحي عن شكره للطاقم الإداري والصحي للمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة على جهودهم في إنقاذ الأستاذة.

وجاء في رسالة نشرتها صفحة الوزارة الرسمية: “يتقدم السيد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سابحي باسمه الخاص وبإسم كافة إطارات الإدارة المركزية بأسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان للطاقم الاداري والطبي للمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة على الجهود المبذولة بكل احترافية والتفان في العمل لانقاذ الاستاذة التي تم طعنها ويتمنى الشفاء العاجل للأستاذة”.

وأضاف الوزير “لقد قدمتم خدمة جليلة وإنسانية راقية و شرفتم المهنة و رفعتم من مقامها”.

ومساء الأربعاء، تم توقيف المشتبه فيه الذي اعتدى بخنجر على أستاذة ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة وهو محل تحقيق في الوقائع، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس.