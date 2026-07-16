بالفيديو.. الأمريكي إسماعيل الفتح يلفت الأنظار بتصرف غير معتاد من حكام المباريات

خطف الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح الأنظار بعد نهاية المباراة التي أدارها بين إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وظهر الحكم الأمريكي وهو يسجد على الأرض، بعدما أطلق صافرة نهاية المباراة، قبل أن يصافح مساعديه ولاعبي المنتخبين، في لقطة غير معتادة من حكام مباريات كرة القدم.

وأثار تعيين الحكم الفتح جدلا بعد تعيينه لإدارة المباراة، حيث اتهم بأنه الحكم المفضل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما تعرض الفتح لانتقادات بعد نهاية الشوط الأول، بسبب عدم إشهار بطاقات صفراء، بعد التدخلات العنيفة للاعبي منتخب الأرجنتين.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على إنجلترا، بهدفين لهدف واحد.

وتقدّم الانجليز في النتيجة عبر غوردون في د55، غير أن المنتخب الارجنتيني قلب الطاولة بهدفي “أنزو فرنانديز” في د85، و”لاوتارو مارتيناز في د90 + 2.

ويواجه منتخب “التانغو” “الماتادور” الإسباني، هذا الأحد في المباراة النهائية التي ستنطلق على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.