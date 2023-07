بالفيديو.. الأهلي السعودي يضمّ رياض محرز رسميا إلى صفوفه

أعلن نادي الأهلي السعودي، الجمعة رسميًا ضمّ النجم الدولي رياض محرز إلى صفوفه قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر فريق الأهلي السعودي على صفحته الرسمية عبر “اكس” تويتر سابقا، فيديو حمل عنوان “انتهى الانتظار.. رياض حقيقة” يعلن فيه رسميا ضم الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوفه.

كما أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، انتقال جناحه الدولي الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي.

وقال مان سيتي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “ساحر العرب رياض محرز ينضم للنادي الأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي”.

All the best for the future, Riyad! 🫶@Mahrez22 ends his five year stay at City to join Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/zQCathsWIJ

