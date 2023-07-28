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رياضة

بالفيديو.. الأهلي السعودي يضمّ رياض محرز رسميا إلى صفوفه

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الأهلي السعودي يضمّ رياض محرز رسميا إلى صفوفه
ح.م
رياض محرز بقميص الأهلي السعودي

أعلن نادي الأهلي السعودي، الجمعة رسميًا ضمّ النجم الدولي رياض محرز إلى صفوفه قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر فريق الأهلي السعودي على صفحته الرسمية عبر “اكس” تويتر سابقا، فيديو حمل عنوان “انتهى الانتظار.. رياض حقيقة” يعلن فيه رسميا ضم الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوفه.

كما أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، انتقال جناحه الدولي الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي.

وقال مان سيتي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “ساحر العرب رياض محرز ينضم للنادي الأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي”.

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التعليقات
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  • مصطفى

    حظ موفق يا محرز في تجربتك الخليجية، كما عودتنا دائما تدخل من الباب الواسع وتخرج من الباب الواسع أيضا دمت فخرا للجزائر ودمت فخرا للعرب جميعا.

    2
  • هشام

    كم هو عدد المتتبعين الجزائريين الذين سيفقدهم نادي السيتي

    2

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