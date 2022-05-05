بالفيديو.. الإعتداء على مرابطة من أصل جزائري وخلع حجابها بالمسجد الأقصى
قالت وسائل إعلام وصفحات فلسطينية، الخميس، إن شرطة الإحتلال الاسرائيلي اعتدت على شاب وشقيقته من أصول جزائرية قدما إلى المسجد الأقصى، خلال إقتحام العشرات من المتطرفين اليهود للمسجد، في ما يسمى بـ”يوم الاستقلال الاسرائيلي”
وأظهرت فيديوهات عناصر من الشرطة وهم يقتادونالقوة مرابطة من أصول جزائرية إلى خارج باحات المسجد الأقصى المبارك، وقد تم خلع خمارها.
خلعوا حجابها.. عناصر شرطة الاحتلال يعتدون على مرابطة من أصل جزائري في #المسجد_الأقصى.#الجزائر #القدس @UltraAlgeria pic.twitter.com/oEbDpgpJ84
— Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) May 5, 2022
مصادر صحفية: قوات الاحتلال تعتدي على مرابطة من أصول جزائرية في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/oi60CgQ24E
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 5, 2022
وحسب شهود عيان كانت شرطة الاحتلال فرضت إجراءات مشددة منذ ساعات فجر الخميس، وإحتجزت العشرات من الهويات الشخصية للمصلين لحظة دخولهم للمسجد وأداء صلاة الفجر واستبدالها بورقة تحمل اسم باب المسجد الاقصى المبارك.
ورفع مستوطنون، صباح اليوم الخميس، العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك في منطقة باب القطانين، عقب اقتحامهم باحات الأقصى.
اللهم كن لإخواننا المرابطين في #المسجد_الأقصى فإنهم يُدافعون عن شرف الأمة! pic.twitter.com/F44JF6NM0D
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 5, 2022
“نحن الأُسُود .. جند محمد ﷺ هنا” !!
مُرابط يواجه قطعان المستوطنين في #الأقصى ! #لن_يمر_الاقتحام #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/W4Swpu4pKd
— مَروة مَاجِد (@marwa_waz) May 5, 2022
وعند الساعة السابعة اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال باحات المسجد، واعتدت على المرابطين والمصلين لتأمين دخول المجموعات الاستيطانية لباحات المسجد.
“القسطل”: مستوطنون يشتمون المرابطات في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/0Jwci1oqef
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 5, 2022
وحسب المصادر نفسها، أصيب عشرات المرابطين الموجودين في المسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، فيما اقتحم مئات المستوطنين باحات الحرم القدسي على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
🇵🇸✌️#المسجد_الأقصى https://t.co/g1GTNT5RX5
— Jus_memes0 (@jusMemes0) May 5, 2022
وواجه المرابطون الاقتحامات بالتكبيرات وحاولت قوات الاحتلال منعهم من التواجد في باحات المسجد واعتدت عليهم، وحاصرت المرابطين في المسجد القبلي، بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتدت على المرابطات في صحن مسجد قبة الصخرة.
كما حطمت قوات الاحتلال زجاج منبر صلاح الدين التاريخي داخل المصلى القبلي في المسجد الاقصى، وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية وحاولت إفراغ ساحات المسجد من المصلين بعد ان اغلقت البوابات الرئيسية للمسجد الاقصى بالسلاسل الحديدية ومنعت المصلين من دخوله.