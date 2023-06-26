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بالفيديو.. الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي تنجو من موت محقق

نادية شريف
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بالفيديو.. الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي تنجو من موت محقق
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الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي، مذيعة بيين سبور

كشفت الإعلامية الرياضية بقناة “بيين سبور” القطرية، آنيا الأفندي، عن نجاتها من موت محقق بعد احتراق العربة التي كانت تقلها.

ونشرت المذيعة الجزائرية في تغريدة عبر حسابها على تويتر صورة لحقيبة محترقة وفوقها جواز سفر وجاء في التعليق المرافق لها: “الحمد لله أننا خرجنا في اخر لحظة من العربة وانقذنا أرواحنا وجواز السفر”.

وأضافت: “لا انكر انني تحت الصدمة …لكن الحمد لله ربنا لطف”.

وكانت الأفندي قد نشرت قبلها بساعة فيديو لمركبة تحترق في طريق غابي وكتبت في تغريدتها: “نجوت من موت محقق …الحمد لله اننا استطعنا فك الأحزمة والخروج من العربة.. الحمد لله”.

ولم تذكر الإعلامية أية تفاصيل عن الحادثة ولا المكان الذي وقعت فيه، واكتفت بحمد الله والتبرير بأنها لا تزال تحت الصدمة.

يذكر أن آنيا الأفندي إعلامية جزائرية، تعمل كمقدمة أخبار وبرامج في شبكة الجزيرة الرياضية، أدت في العام 2021 القسم لتصبح رسميا محامية.

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