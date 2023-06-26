بالفيديو.. الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي تنجو من موت محقق

كشفت الإعلامية الرياضية بقناة “بيين سبور” القطرية، آنيا الأفندي، عن نجاتها من موت محقق بعد احتراق العربة التي كانت تقلها.

ونشرت المذيعة الجزائرية في تغريدة عبر حسابها على تويتر صورة لحقيبة محترقة وفوقها جواز سفر وجاء في التعليق المرافق لها: “الحمد لله أننا خرجنا في اخر لحظة من العربة وانقذنا أرواحنا وجواز السفر”.

وأضافت: “لا انكر انني تحت الصدمة …لكن الحمد لله ربنا لطف”.

الحمد لله اننا خرجنا في اخر لحظة من العربة وانقذنا أرواحنا وجواز السفر … لا انكر انني تحت الصدمة …لكن الحمد لله ربنا لطف .. pic.twitter.com/qz06vreCqi — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) June 26, 2023

وكانت الأفندي قد نشرت قبلها بساعة فيديو لمركبة تحترق في طريق غابي وكتبت في تغريدتها: “نجوت من موت محقق …الحمد لله اننا استطعنا فك الأحزمة والخروج من العربة.. الحمد لله”.

نجوت من موت محقق …الحمد لله اننا استطعنا فك الأحزمة والخروج من العربة … الحمد لله pic.twitter.com/FSgusDkU5l — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) June 26, 2023

ولم تذكر الإعلامية أية تفاصيل عن الحادثة ولا المكان الذي وقعت فيه، واكتفت بحمد الله والتبرير بأنها لا تزال تحت الصدمة.

يذكر أن آنيا الأفندي إعلامية جزائرية، تعمل كمقدمة أخبار وبرامج في شبكة الجزيرة الرياضية، أدت في العام 2021 القسم لتصبح رسميا محامية.